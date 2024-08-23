Война, день 912-й: в российском порту ВСУ затопили паром с топливом

Удар по порту «Кавказ»

В четверг, 22 августа, по российскому порту «Кавказ» на Кубани был прилет. В результате в порту затонул паром с топливом.

Информацию о затоплении парома уже подтвердил оперштаб Краснодарского края.

В то же время российские власти до сих пор не объявляет название парома. По данным СМИ, речь идет о судне «Конро Трейдер», которое перевозило топливо и оружие для росссийских военных. Известно, что на железнодорожном пароме было 30 цистерн с топливом.

Пропагандисты утверждают, что удар по порту «Кавказ» могли нанести украинской ракетой «Нептун», которую, вероятно, запустили из Одесской области.

Что происходит на фронте

Контрудар в Харьковской области

Третья штурмовая бригада Сил обороны Украины начала контрнаступательные действия в Харьковской области и отбросила противника на два квадратных километра.

Представители бригады сообщили, что удалось взять под контроль батальонный район обороны, взводные и ротные опорные пункты россиян.

Оккупанты потеряли около трехсот солдат и офицеров и значительное количество техники и оружия. При таком успешном наступлении соотношение сил на участке было 2,5 к 1 в пользу врагов.

«Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20-й армии рф. На данную минуту эта задача выполнена», — заявил командир Третьей штурмовой бригады полковник Андрей Билецкий.

Благодаря этому удалось отвести удар россиян с макеевского направления и снять напряжение на других участках фронта.

ВСУ отступили с некоторых позиций под Покровском

Российские оккупанты не прекращают попытки давления на позиции украинских защитников на Донбассе, в частности на Покровском направлении. С некоторых участков поля боя ВСУ были вынуждены отступить, дабы не попасть в окружение. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны от 22 августа.

По данным аналитиков, действия противника привели в результате к отходу Сил обороны с некоторых позиций к юго-востоку от Покровска Донецкой области. Это нужно было сделать для того, чтобы ВС РФ не достигли очевидной цели в виде тактического окружения украинцев в этой части фронта.

Геолокационные кадры за четверг, продолжают американские аналитики, указывают на то, что оккупанты недавно взяли под свой контроль населенный пункт Птичье и продвинулись от него еще к югу. Также, по оценке ISW, этот факт может являться подтверждением того, что остальной восточный берег Карловского водохранилища в этом районе был оккупирован.

В Генштабе ВСУ никак не комментировали слова американского Института изучения войны и лишь рассказали о сложной ситуации на Покровском направлении, где наши защитники остановили 53 атаки в районах одиннадцати различных населенных пунктов. Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Новогродовки, Николаевки, Птичьего и в сторону Зеленого Поля.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.

Ночью враг атаковал ракетами и дронами

В ночь на 23 августа 2024 года враг атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 и 16-ю ударными БпЛА типа «Shahed», сообщили в Воздушных силах Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 14 «шахедов».

Еще два — локационно потеряны, информация о разрушениях не поступала.

Потери врага на утро 23 августа

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, пяти средствам РВиА оккупантов, пункту управления и еще одному важному объекту врага.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1190 человек. Также украинские воины обезвредили: