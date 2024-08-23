Війна, день 912-й: у російському порту ЗСУ затопили пором із паливом

Удар по порту «Кавказ»

У четвер, 22 серпня, по російському порту «Кавказ» на Кубані був приліт. У результаті в порту затонув пором із паливом.

Інформацію про затоплення порома вже підтвердив оперштаб Краснодарського краю.

Водночас російська влада досі не оголошує назву порома. За даними ЗМІ, йдеться про судно «Конро Трейдер», яке перевозило паливо і зброю для російських військових. Відомо, що на залізничному поромі було 30 цистерн із паливом.

Пропагандисти стверджують, що удар по порту «Кавказ» могли завдати українською ракетою «Нептун», яку, ймовірно, запустили з Одеської області.

Що відбувається на фронті

Контрудар у Харківській області

Третя штурмова бригада Сил оборони України розпочала контрнаступальні дії на Харківщині та відкинула противника на два квадратні кілометри.

Представники бригади повідомили, що вдалося взяти під контроль батальйонний район оборони, взводні та ротні опорні пункти росіян.

Окупанти втратили близько трьохсот солдатів і офіцерів та значну кількість техніки і зброї. За такого успішного наступу співвідношення сил на ділянці було 2,5 до 1 на користь ворогів.

«Головне завдання операції було збити наступальний потенціал 20-ї армії рф. На цю хвилину це завдання виконано», – заявив командир Третьої штурмової бригади полковник Андрій Білецький.

Завдяки цьому вдалося відвести удар росіян з макіївського напрямку і зняти напругу на інших ділянках фронту.

ЗСУ відступили з деяких позицій під Покровськом

Російські окупанти не припиняють спроби тиску на позиції українських захисників на Донбасі, зокрема на Покровському напрямку. З деяких ділянок поля бою ЗСУ були змушені відступити, щоб не потрапити в оточення. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни від 22 серпня.

За даними аналітиків, дії противника призвели в результаті до відходу Сил оборони з деяких позицій на південний схід від Покровська Донецької області. Це потрібно було зробити для того, щоб ЗС РФ не досягли очевидної мети у вигляді тактичного оточення українців у цій частині фронту.

Геолокаційні кадри за четвер, продовжують американські аналітики, вказують на те, що окупанти нещодавно взяли під свій контроль населений пункт Птиче і просунулися від нього ще на південь. Також, за оцінкою ISW, цей факт може бути підтвердженням того, що решта східного берега Карлівського водосховища в цьому районі була окупована.

У Генштабі ЗСУ ніяк не коментували слова американського Інституту вивчення війни і лише розповіли про складну ситуацію на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 53 атаки в районах одинадцяти різних населених пунктів. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Новогродівки, Миколаївки, Пташиного та в бік Зеленого Поля.

Загалом за минулу добу зафіксовано 144 бойові зіткнення.

Вночі ворог атакував ракетами та дронами

У ніч на 23 серпня 2024 року ворог атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 та 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed», повідомили в Повітряних силах України.

У результаті протиповітряного бою збито 14 «шахедів».

Ще два – локаційно втрачено, інформація про руйнування не надходила.

Втрати ворога на ранок 23 серпня

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, п’ятьох засобах РВіА окупантів, пункті управління та ще одному важливому об’єкту ворога.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також українські воїни знешкодили: