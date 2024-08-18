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Война, день 907: беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области

Война, день 907: беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области

Сегодня, в воскресенье, 18 августа 2024 года, начались девятьсот седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. “Одесская жизнь” коротко информирует об основных событиях на фронте и не только за прошедшие сутки.

О чем сообщает Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.

Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением семи ракет, а также 88 авиаударов, в том числе сбросил 96 управляемых авиабомб (КАБов). Кроме того, враг совершил 4679 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Борова Харьковской области; Московское, Александро-Калиново, Часов Яр, Курдюмовка, Михайловка, Константиновка, Мирноград, Александрополь, Зеленое Поле, Мемрик, Шевченко, Водяное, Донецкой области; Новоандреевка, Новоданиловка, Каменское в Запорожье; Отряд каменка в Херсонской области.

17 августа авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили девять артиллерийских систем и еще два важных объекта оккупантов.

“Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике”, – отмечают в Генштабе.

Ночная атака: силы ПВО сбили 8 “шахедов” и 5 ракет

В ночь на 18 августа 2024 года враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed» (район пусков Курская обл. – рф).

По словам командующего Воздушными силами, всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:

  • 1 баллистическую ракету «Искандер-М»;
  • 2 баллистические ракеты KN-23;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59;
  • 3 крылатые ракеты (тип уточняется);
  • 8 ударных БпЛА «Shahed-131/136».

В результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных Сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбиты 13 воздушных целей – 8 “шахедов” и 5 ракет.

Что известно об атаке на Киевщину

Последствия атаки на Киевщину 18 августа 2024

Кроме того, ранним утром воскресенья, 18 августа, российские войска попытались атаковать ракетами Киев.

В пристоличной области работали ПВО, вражеские ракеты были сбиты, однако обломки при падении повлекли за собой разрушения.

По данным Киевской ОВА, обломки вражеских ракет разрушили 2 дома  Киевской области и повредили еще 16.

В домах выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Также повреждены 4 автомобиля и несколько линий электропередачи.

О пострадавших и погибших информация не поступала.

Ликвидация последствий продолжается. На месте работают специалисты пиротехнической службы и психологи.

В тылу врага пылает нефтебаза

В то же время в Ростовской области россии в результате атаки беспилотников горит нефтебаза.

Этой ночью ударные БпЛА атаковали предприятие в Пролетарске Ростовской области. По словам очевидцев, заметили 5 дронов. 

На месте атаки вспыхнул огромный пожар, горят резервуары с дизтопливом.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что система ПВО “отразила атаку беспилотного летательного аппарата в Ростовской области”. Но якобы из-за падения обломков загорелось дизельное топливо на промышленных складах в Пролетарске.

За сутки ликвидировано более 1100 оккупантов

Потери врага, 18.08.24

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки наши Силы обороны очистили украинскую землю от 1170 оккупантов.

Потери техники рашистов за минувшие сутки следующие: 

  • 7 танков;
  • 7 бронемашин;
  • 71 артиллерийская система;
  • 1 РСЗО;
  •  38 БПЛА;
  • 79 транспортных средств;
  • 2 единицы спецтехники.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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