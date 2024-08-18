Война, день 907: беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области

Сегодня, в воскресенье, 18 августа 2024 года, начались девятьсот седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. “Одесская жизнь” коротко информирует об основных событиях на фронте и не только за прошедшие сутки.
О чем сообщает Генштаб ВСУ
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.
Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением семи ракет, а также 88 авиаударов, в том числе сбросил 96 управляемых авиабомб (КАБов). Кроме того, враг совершил 4679 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Борова Харьковской области; Московское, Александро-Калиново, Часов Яр, Курдюмовка, Михайловка, Константиновка, Мирноград, Александрополь, Зеленое Поле, Мемрик, Шевченко, Водяное, Донецкой области; Новоандреевка, Новоданиловка, Каменское в Запорожье; Отряд каменка в Херсонской области.
17 августа авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили девять артиллерийских систем и еще два важных объекта оккупантов.
“Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике”, – отмечают в Генштабе.
Ночная атака: силы ПВО сбили 8 “шахедов” и 5 ракет
В ночь на 18 августа 2024 года враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed» (район пусков Курская обл. – рф).
По словам командующего Воздушными силами, всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:
- 1 баллистическую ракету «Искандер-М»;
- 2 баллистические ракеты KN-23;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59;
- 3 крылатые ракеты (тип уточняется);
- 8 ударных БпЛА «Shahed-131/136».
В результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных Сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбиты 13 воздушных целей – 8 “шахедов” и 5 ракет.
Что известно об атаке на Киевщину
Кроме того, ранним утром воскресенья, 18 августа, российские войска попытались атаковать ракетами Киев.
В пристоличной области работали ПВО, вражеские ракеты были сбиты, однако обломки при падении повлекли за собой разрушения.
По данным Киевской ОВА, обломки вражеских ракет разрушили 2 дома Киевской области и повредили еще 16.
В домах выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Также повреждены 4 автомобиля и несколько линий электропередачи.
О пострадавших и погибших информация не поступала.
Ликвидация последствий продолжается. На месте работают специалисты пиротехнической службы и психологи.
В тылу врага пылает нефтебаза
В то же время в Ростовской области россии в результате атаки беспилотников горит нефтебаза.
Этой ночью ударные БпЛА атаковали предприятие в Пролетарске Ростовской области. По словам очевидцев, заметили 5 дронов.
На месте атаки вспыхнул огромный пожар, горят резервуары с дизтопливом.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что система ПВО “отразила атаку беспилотного летательного аппарата в Ростовской области”. Но якобы из-за падения обломков загорелось дизельное топливо на промышленных складах в Пролетарске.
За сутки ликвидировано более 1100 оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки наши Силы обороны очистили украинскую землю от 1170 оккупантов.
Потери техники рашистов за минувшие сутки следующие:
- 7 танков;
- 7 бронемашин;
- 71 артиллерийская система;
- 1 РСЗО;
- 38 БПЛА;
- 79 транспортных средств;
- 2 единицы спецтехники.