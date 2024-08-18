Война, день 907: беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области

О чем сообщает Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.

Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением семи ракет, а также 88 авиаударов, в том числе сбросил 96 управляемых авиабомб (КАБов). Кроме того, враг совершил 4679 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Борова Харьковской области; Московское, Александро-Калиново, Часов Яр, Курдюмовка, Михайловка, Константиновка, Мирноград, Александрополь, Зеленое Поле, Мемрик, Шевченко, Водяное, Донецкой области; Новоандреевка, Новоданиловка, Каменское в Запорожье; Отряд каменка в Херсонской области.

17 августа авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили девять артиллерийских систем и еще два важных объекта оккупантов.

“Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике”, – отмечают в Генштабе.

Ночная атака: силы ПВО сбили 8 “шахедов” и 5 ракет

В ночь на 18 августа 2024 года враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed» (район пусков Курская обл. – рф).

По словам командующего Воздушными силами, всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:

1 баллистическую ракету «Искандер-М»;

2 баллистические ракеты KN-23;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

3 крылатые ракеты (тип уточняется);

8 ударных БпЛА «Shahed-131/136».

В результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных Сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбиты 13 воздушных целей – 8 “шахедов” и 5 ракет.

Что известно об атаке на Киевщину

Кроме того, ранним утром воскресенья, 18 августа, российские войска попытались атаковать ракетами Киев.

В пристоличной области работали ПВО, вражеские ракеты были сбиты, однако обломки при падении повлекли за собой разрушения.

По данным Киевской ОВА, обломки вражеских ракет разрушили 2 дома Киевской области и повредили еще 16.

В домах выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Также повреждены 4 автомобиля и несколько линий электропередачи.

О пострадавших и погибших информация не поступала.

Ликвидация последствий продолжается. На месте работают специалисты пиротехнической службы и психологи.

В тылу врага пылает нефтебаза

В то же время в Ростовской области россии в результате атаки беспилотников горит нефтебаза.

Этой ночью ударные БпЛА атаковали предприятие в Пролетарске Ростовской области. По словам очевидцев, заметили 5 дронов.

На месте атаки вспыхнул огромный пожар, горят резервуары с дизтопливом.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что система ПВО “отразила атаку беспилотного летательного аппарата в Ростовской области”. Но якобы из-за падения обломков загорелось дизельное топливо на промышленных складах в Пролетарске.

За сутки ликвидировано более 1100 оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки наши Силы обороны очистили украинскую землю от 1170 оккупантов.

Потери техники рашистов за минувшие сутки следующие: