Война, день 906: россияне бьют по Сумам, но теряют позиции на Курщине

Россияне нанесли удар по Сумам: что известно

Сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Сум.

По данным городской военной администрации, «прилет» был в районе проспекта Свободы. В результате произошел пожар, уничтожено много автомобилей, выбиты окна, по меньшей мере, два человека пострадали, им оказали необходимую помощь.

Поиск пострадавших продолжается. На месте разворачивается оперативный штаб по ликвидации последствий.

Отбитые атаки врага и сбитые беспилотники

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на разных направлениях фронта произошло 99 боевых столкновений, противник нанес пять ракетных ударов, применив семь ракет, а также 56 авиационных ударов – сбросил 69 управляемых авиабомб (КАБов), задействовал для ударов 687 дронов-камикадзе и осуществил 3371 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов с использованием разных типов вооружения.

На Харьковском направлении оккупанты на протяжении этих суток совершили девять атак вблизи Липцев и Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили семь штурмовых действий, еще два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении Силами обороны зафиксировано 10 атак противника в районах Глушковки, Андреевки и Кругляковки, ситуация под контролем.

Также враг шесть раз враг атаковал на Лиманском направлении, а на Северском направлении в течение минувшего дня наши защитники отразили семь штурмовых действий врага.

На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районе Временного Яра и Григоровки. Но все попытки противника потеснить наших воинов оказались тщетными.

Враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. 10 штурмов наши защитники отразили.

Дестокие боит идут и на Покровском направлении, где отражены 28 наступательных и штурмовых действий врага.

А на юге Украины ночью 17 августа был успешно сбит ударный беспилотник (БпЛА) «Shahed-136/131».

Кроме того, как сообщает Воздушное командование «Юг», за прошедшие сутки, 16 августа 2024 года, силы противовоздушной обороны уничтожили три разведывательных БпЛА – два «Supercam» и один «Орлан-10», а также ударный БпЛА «Ланцет».

Дискуссии о переговорах больше не ведутся?

По информации DeepState, Силы обороны Украины заняли населенный пункт Борки на Курщине (Курской области рф).

А вот издание The Telegraph информирует, что на Западе перестали дискутировать о переговорах между Украиной и россией. Такой тренд наблюдается после наступления ВСУ в Курской области.

Сообщается, что страны Запада теперь фокусируются на обсуждении новых разрешений на использование и поставку оружия.

Коротко о потерях врага

По данным Генштаба, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1230 оккупантов.

В технике у врага потери такие: