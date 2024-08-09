Війна, день 898-й: у Липецьку атаковано аеродром, під Курськом розбито колону військової техніки

Масована атака безпілотників на Липецьк та інші регіони рф

Цієї ночі, 9 серпня, російська влада повідомила про масовану атаку безпілотників на міста росії та Крим. Міноборони рф заявляє про перехоплення 75 безпілотників:

26 – над Бєлгородською областю,

19 – над Липецькою,

7 – над Курською,

5 – над Брянською,

4 – над Воронезькою,

1 – над Орловською областю,

ще п’ять над Кримом і вісім над акваторією Чорного моря.

У морі також було підбито сім безекіпажних катерів, які прямували в напрямку півострова.

Унаслідок атаки на Липецьк сталася детонація вибухонебезпечних об’єктів і було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Місцеві жителі повідомляли, що близько 2:00 ночі над містом почали гриміти вибухи, пролунали “від 3 до 10” вибухів і були спалахи в небі.

Російські пропагандисти традиційно говорять про “відбиття атаки” силами ППО.

Російські медіа пишуть про пожежу на військовому аеродромі в Липецькій області після серії вибухів унаслідок атаки безпілотників. Через детонацію боєприпасів на аеродромі в регіоні ввели режим НС, жителів чотирьох населених пунктів евакуюють.

У Липецьку та окрузі зупинено рух пасажирського транспорту, заявив губернатор. Крім того, було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури і в регіоні частково зникло світло.

У Севастополі російські військові тричі відбивали атаки, як вони заявляють – ракети “Нептун”, БПЛА і морські дрони. Повідомляють, що БПЛА збили в районі Орлівки.

У Чорноморському теж було голосно, чули стрілянину і вибухи, наслідки поки що не відомі.

На Кінбурнській косі йде бій

Російські пабліки пишуть про нічну висадку десанту ЗСУ на Кінбурнській косі в Миколаївській області.

Заявляється, що спершу по російських силах там відкрили вогонь, потім два човни висадили на косу 12 осіб, а два інші надавали вогневу підтримку з моря.

Бій ще триває.

Телеграм-канал “Николаевский Ванек” дає зрозуміти, що на косу йдуть нальоти авіації. Він пише, що “сили оборони Очакова інтенсивно працювали всю ніч і продовжують зараз, виліт за вильотом”. За його словами, росіяни з коси відстрілювалися, але “у відповідь відразу летіло все що є”.

Що відбувається в Курській області

Українські війська четвертий день продовжують успішно наступати в Курській області рф. Операція розгортається в умовах цілковитої інформаційної тиші з боку представників держави та Сил оборони.

“Усі бачать, що українська армія вміє дивувати. І вміє досягати результату”, – зазначив президент Володимир Зеленський.

На сьогодні відомо, що в Рильському районі Курської області сильна пожежа. Кажуть, що розбита колона російської військової техніки.

За словами очевидців, автотраса повністю перекрита, на місці сильна пожежа і чути часту детонацію боєприпасів.

Тим часом у Пентагоні заявили, що удари американською зброєю в Курській області “вкладаються в політику США”.

“Штати розцінюють вилазку ЗСУ в курське прикордоння як дії із захисту від атак із цього регіону”, – заявила прес-секретар відомства Сабріна Сінгх.

Про ситуацію в Україні

За минулу добу зафіксовано 101 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 29 атак. Основні зусилля ворог зосередив у районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося шість бойових зіткнень у районі Вовчанська.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 24 штурми окупантів у районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське.

За вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 73 авіаційні удари (задіяв, зокрема, 89 КАБ).

Захисники неба цієї ночі збили над Україною 27 із 27 “шахедів”, повідомили в Повітряних силах.

ППО працювала в Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Втрати ворога за добу

За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 19 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, вразили три станції РЕБ, три РЛС, чотири артилерійські системи, два пункти управління та три спостережні пости російських загарбників.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1030 осіб. Також українські воїни знешкодили: