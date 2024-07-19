Война, день 877-й: за сутки россияне убили 5 мирных украинцев и еще 14 ранили

Оккупанты наступают на нескольких участках фронта

По информации Генштаба ВСУ, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара четырьмя ракетами, 73 авиационных удара, применив, в частности, 101 КАБ.

За прошедшие сутки зафиксировано 130 боевых столкновений.Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском и Торецком направлениях.

Оккупанты наступают на нескольких участках фронта и имеют незначительные успехи. Также они концентрируют силы в Запорожской области. Об этом говорится в отчете за 18 июля американского Института изучения войны.

Аналитики сообщают, что оссийские войска недавно несколько продвинулись на юго-восток от Купянска, на юго-запад от Сватово и на запад от Кременной.

На севере Харьковщины россияне недавно продвинулись в западной части села Глубокое (к северу от города Харькова).

На Торецком направлении оккупанты имеют продвижение южнее Торецка.

За сутки россияне убили 5 мирных жителей

За 18 июля россияне убили 5 жителей Донецкой области: 3 в Гродовке и 2 в Плещеевке. Об этом сообщает председатель Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин.

Еще 7 человек в области за сутки получили ранения.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Сегодня, 19 июля, российские войска около четырех часов утра дважды ударили по жилой застройке центральной части Чугуева. Ранения получили 7 человек.

Все семь пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями, среди них 14-летний подросток.

«Первое попадание – рядом с домом. Сгорели девять автомобилей. Повреждено остекление окон 9-ти этажного и 5-ти этажного домов, крыша и остекление окон 2-х этажного жилого дома, два магазина. В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом», – сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Потери врага на утро 19 июля

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 16 ударов по скоплениям военной техники и живой силы противника, поразили два пункта управления, два средства ПВО, четыре радиолокационных станции и станции РЭБ противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 980 человек. Также украинские воины обезвредили: