Война, день 877-й: за сутки россияне убили 5 мирных украинцев и еще 14 ранили

В пятницу, 19 июля 2024 года, начались 877-е сутки с начала полномасштабой войны Ураины с российскими захватчиками. Почти вдоль всей линии соприкосновения продолжаются бои. Украинские воины сдерживают вражеские атаки. Истощая силы противника, работают наши артиллерия, разведка, авиация и беспилотные системы.
Оккупанты наступают на нескольких участках фронта
По информации Генштаба ВСУ, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара четырьмя ракетами, 73 авиационных удара, применив, в частности, 101 КАБ.
За прошедшие сутки зафиксировано 130 боевых столкновений.Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском и Торецком направлениях.
Оккупанты наступают на нескольких участках фронта и имеют незначительные успехи. Также они концентрируют силы в Запорожской области. Об этом говорится в отчете за 18 июля американского Института изучения войны.
Аналитики сообщают, что оссийские войска недавно несколько продвинулись на юго-восток от Купянска, на юго-запад от Сватово и на запад от Кременной.
На севере Харьковщины россияне недавно продвинулись в западной части села Глубокое (к северу от города Харькова).
На Торецком направлении оккупанты имеют продвижение южнее Торецка.
За сутки россияне убили 5 мирных жителей
За 18 июля россияне убили 5 жителей Донецкой области: 3 в Гродовке и 2 в Плещеевке. Об этом сообщает председатель Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин.
Еще 7 человек в области за сутки получили ранения.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Сегодня, 19 июля, российские войска около четырех часов утра дважды ударили по жилой застройке центральной части Чугуева. Ранения получили 7 человек.
Все семь пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями, среди них 14-летний подросток.
«Первое попадание – рядом с домом. Сгорели девять автомобилей. Повреждено остекление окон 9-ти этажного и 5-ти этажного домов, крыша и остекление окон 2-х этажного жилого дома, два магазина. В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом», – сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Потери врага на утро 19 июля
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 16 ударов по скоплениям военной техники и живой силы противника, поразили два пункта управления, два средства ПВО, четыре радиолокационных станции и станции РЭБ противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 980 человек. Также украинские воины обезвредили:
- пять танков,
- 19 боевых бронированных машин,
- 55 артиллерийских систем,
- одно средство ПВО,
- 42 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 3 крылатые ракеты,
- 76 единиц автомобильной техники.