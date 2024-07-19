Війна, день 877-й: росіяни вбили 5 мирних українців і ще 14 поранили

Окупанти наступають на кількох ділянках фронту

За інформацією Генштабу ЗСУ, учора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах три ракетні удари чотирма ракетами, 73 авіаційні удари, застосувавши, зокрема, 101 КАБ.

За минулу добу зафіксовано 130 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському та Торецькому напрямках.

Окупанти наступають на кількох ділянках фронту і мають незначні успіхи. Також вони концентрують сили в Запорізькій області. Про це йдеться у звіті за 18 липня американського Інституту вивчення війни.

Аналітики повідомляють, що російські війська нещодавно дещо просунулися на південний схід від Куп’янська, на південний захід від Сватове та на захід від Кремінної.

На півночі Харківщини росіяни нещодавно просунулися в західній частині села Глибоке (на північ від міста Харкова).

На Торецькому напрямку окупанти мають просування південніше Торецька.

За добу росіяни вбили 5 мирних жителів

За 18 липня росіяни вбили 5 жителів Донецької області: 3 у Гродівці та 2 у Плещіївці. Про це повідомляє голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін.

Ще 7 людей в області за добу отримали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Сьогодні, 19 липня, російські війська близько четвертої години ранку двічі вдарили по житловій забудові центральної частини Чугуєва. Поранення дістали 7 осіб.

Усіх сімох постраждалих госпіталізовано з осколковими пораненнями, серед них 14-річний підліток.

“Перше попадання – поруч із будинком. Згоріли дев’ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-ти поверхового і 5-ти поверхового будинків, дах і скління вікон 2-х поверхового житлового будинку, два магазини. Унаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, засклення недобудованої п’ятиповерхової будівлі, приватний будинок”, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Втрати ворога на ранок 19 липня

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по скупченнях військової техніки та живої сили противника, вразили два пункти управління, два засоби ППО, чотири радіолокаційні станції та станції РЕБ противника.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становили 980 осіб. Також українські воїни знешкодили: