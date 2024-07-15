Война, день 873-й: ночью взрывы звучали в россии и Крыму

Война, день 873-й: ночью взрывы звучали в россии и Крыму

В понедельник, 15 июля 2024 года, начались 873-е сутки с начала полномасштабой войны Ураины с путинскими захватчиками. Оккупанты концентрируют усилия на Покровском и Торецком направлениях. Наши защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение на линии фронта и в тылу.

Горячее всего на Покровском направлении

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 114 боевых столкновений. Напряженная ситуация остается на Покровском направлении, а также враг активен на Торецком, Лиманском и Краматорском направлениях.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая и Яснобродовка Донецкой области, где агрессор, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Херсонщина под обстрелом

В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска атаковали 20 населенных пунктов, попав в медицинское учреждение, административное здание, сельскохозяйственное предприятие, ранив 8 человек, сообщил в понедельник председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Утром 15 июля оккупанты снова атаковали Херсонскую область. В результате обстрелов ранены двое гражданских в Садовом и Кизомысе, сообщила областная военная администрация.

«Враг ударил из беспилотника по гражданскому автомобилю в Кизомысе. Из-за этого тяжелые травмы получил 71-летний местный житель. У него диагностировали взрывную травму и ранение головы. Мужчину госпитализировали, медики борются за его жизнь», – говорится в сообщении.

Также, по данным ОВА, в селе Садово оккупанты атаковали жилой дом, в результате чего пострадала 70-летняя женщина. Она получила взрывную травму и ранение ноги.

За сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением четырех ракет, 64 авиационных удара (суммарно 97 КАБ), задействовал для поражения 1168 дронов-камикадзе.

Взрывы в россии и Крыму

В понедельник, 15 июля, беспилотники атаковали электроподстанцию ​​в Липецкой области России. Также о взрывах заявили оккупационные власти во временно оккупированном Крыму и Брянской области. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

Минобороны россии заявило о якобы уничтожении и перехвате 22 БпЛА. По данным окупантов, 15 дронов сбили над территорией Брянской области и один – над Липецкой областью. Еще шесть беспилотников уничтожили над территорией оккупированного россиянами Крыма.

Телеграм-канал Крымский ветер сообщает, что рассказы о сбитии всех украинских беспилотников — вранье.

Подписчики сообщают о 8 взрывах, предположительно, были прилеты в российскую воинскую часть в районе мыса Фиолент. Это дивизион ЗРК С-400/С-300 из состава 12-го зенитного ракетного полка (в/ч 85702). Воинская часть расположена среди дачных кооперативов, поэтому на дачные дома падали обломки БПЛА.

В результате атаки повреждена одна из радиолокационных станций, также был взрыв на позиции С-400.

Потери врага на 15 июля 2024

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, состав боеприпасов, средство ПВО, три артсистемы, станцию ​​РЭБ и шесть районов сосредоточения личного состава противника.

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1200 человек. Кроме того, наши воины обезвредили:

  • восемь танков,
  • 15 боевых бронированных машин,
  • 62 артиллерийские системы,
  • два средства ПВО,
  • 85 автомобилей и три единицы специальной техники.

потери врага

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Редакция ПРОФИЛЬ
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