Війна, день 873-й: вночі вибухи лунали в росії та Криму

Війна, день 873-й: вночі вибухи лунали в росії та Криму

У понеділок, 15 липня 2024 року, розпочалася 873-тя доба з початку повномасштабної війни Ураїни з путінськими загарбниками. Окупанти концентрують зусилля на Покровському та Торецькому напрямках. Наші захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективної вогневої поразки на лінії фронту та в тилу.

Найгаряче на Покровському напрямку

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень. Напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, а також ворог активний на Торецькому, Лиманському та Краматорському напрямках.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 41 штурмову дію в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша та Яснобродівка Донецької області, де агресор за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Херсонщина під обстрілом

У Херсонській області минулої доби російські війська атакували 20 населених пунктів, поціливши в медичний заклад, адміністративну будівлю, сільськогосподарське підприємство, поранивши 8 осіб, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Уранці 15 липня окупанти знову атакували Херсонську область. Унаслідок обстрілів поранено двох цивільних у Садовому та Кизомисі, повідомила обласна військова адміністрація.
“Ворог вдарив із безпілотника по цивільному автомобілю в Кизомисі. Через це важких травм зазнав 71-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму та поранення голови. Чоловіка госпіталізували, медики борються за його життя”, – йдеться в повідомленні.
Також, за даними ОВА, у селі Садове окупанти атакували житловий будинок, унаслідок чого постраждала 70-річна жінка. Вона отримала вибухову травму та поранення ноги.

За добу ворог завдав по позиціях наших військ і населених пунктах три ракетні удари, із застосуванням чотирьох ракет, 64 авіаційні удари (сумарно 97 КАБ), задіяв для ураження 1168 дронів-камікадзе.

Вибухи в росії та Криму

У понеділок, 15 липня, безпілотники атакували електропідстанцію в Липецькій області Росії. Також про вибухи заявила окупаційна влада в тимчасово окупованому Криму та Брянській області. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Міноборони Росії заявило про нібито знищення і перехоплення 22 БпЛА. За даними окупантів, 15 дронів збили над територією Брянської області та один – над Липецькою областю. Ще шість безпілотників знищили над територією окупованого росіянами Криму.

Телеграм-канал Кримський вітер повідомляє, що розповіді про збиття всіх українських безпілотників – брехня.

Підписники повідомляють про 8 вибухів, імовірно, були прильоти в російську військову частину в районі мису Фіолент. Це дивізіон ЗРК С-400/С-300 зі складу 12-го зенітного ракетного полку (в/ч 85702). Військова частина розташована серед дачних кооперативів, тому на дачні будинки падали уламки БПЛА.

Унаслідок атаки пошкоджено одну з радіолокаційних станцій, також був вибух на позиції С-400.

Втрати ворога на 15 липня 2024 року

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони вразили два пункти управління, склад боєприпасів, засіб ППО, три артсистеми, станцію РЕБ і шість районів зосередження особового складу противника.

За минулу добу загальні втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Крім того, наші воїни знешкодили:

  • вісім танків,
  • 15 бойових броньованих машин,
  • 62 артилерійські системи,
  • два засоби ППО,
  • 85 автомобілів і три одиниці спеціальної техніки.

втрати ворога

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