Война, день 871: сбитые дроны и пылающая нефтебаза

Этой ночью защитники украинского неба сбили 4 «шахеда»

По сообщению Воздушных сил, в ночь на 13 июля 2024 года противник атаковал 5-ю ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed» из Приморско-Ахтарска (рф).

Четыре вражеских БпЛА сбиты подразделениями мобильных огневых групп в Донецкой и Харьковской областях. Пятый вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области (сб).

На юге Украины за прошедшие сутки, 12 июля 2024 года, противовоздушной обороной уничтожены три разведывательных беспилотника «ZALA».

О ситуации на фронте 13 июля 2024

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на вечер пятницы 12 июля 2024 года, произошло 136 боевых столкновений. Наиболее горячей ситуация оставалась на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском и Торецком направлениях.

В течение суток противник нанес по территории Украины 45 авиационных ударов (задействовал, в том числе 58 КАБов), использовал для поражения 429 дронов-камикадзе. Совершил 3408 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Наибольшую активность враг накануне проявил на Покровском направлении. Всего за минувшие сутки оккупанты 40 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Лозоватское, Сокол, Яснобродовка, Воздвиженка и Карловка, где отбиты 33 атаки врага и еще продолжаются боевые столкновения.

По предварительной информации 12 июля наши воины обезвредили на Покровском направлении 166 оккупантов, 69 из них – безвозвратно. Уничтожены БМП, вражеский автомобиль и три орудия. Еще три орудия оккупантов значительно повреждены.

Наиболее ощутимый ущерб врагу как в живой силе, так и в технике наносят воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

В Ростовской области пылает нефтебаза

А в Ростовской области россии сегодня утром после атаки неизвестных дронов вспыхнула нефтебаза.

По словам местного губернатора Василия Голубева, пожар начался примерно в 4:00 на нефтебазе в Цимлянском районе. Пожару присвоили 3 ранг опасности. О жертвах не сообщается.

Потери врага на утро 13 июля 2024

По данным британской разведки, среднесуточные потери российских войск (убитыми и ранеными) в Украине в течение мая и июня выросли до максимальных за все время конфликта 1262 и 1163 человек соответственно.

Как сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки, всего россия, вероятно, потеряла (убитыми и ранеными) более 70 000 солдат за последние два месяца.

А по информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки враг потерял 1120 единиц личного состава. А потери в технике таковы: