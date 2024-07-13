Війна, день 871: збиті дрони та палаюча нафтобаза

Цієї ночі захисники українського неба збили 4 «шахеди»

За повідомленням Повітряних сил, у ніч проти 13 липня 2024 року противник атакував 5-ма ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed» з Приморсько-Ахтарська (рф).

Чотири ворожі БпЛА збиті підрозділами мобільних вогневих груп у Донецькій та Харківській областях. П’ятий вийшов із повітряного простору України у напрямку Гомельської області (сб).

На півдні України минулої доби, 12 липня 2024 року, протиповітряною обороною знищено трьох розвідувальних безпілотників «ZALA».

Про ситуацію на фронті 13 липня 2024 року

За даними Генштабу ЗСУ, станом на вечір п’ятниці 12 липня 2024 року сталося 136 бойових зіткнень. Найбільш гарячою ситуація залишалася на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському та Торецькому напрямках.

Протягом доби противник завдав територією України 45 авіаційних ударів (задіяв, у тому числі 58 КАБів), використав для поразки 429 дронів-камікадзе. Здійснив 3408 обстрілів по позиціям наших військ та населеним пунктам.

Найбільшу активність ворог напередодні виявив на Покровському напрямку. Всього за минулу добу окупанти 40 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Лозуватське, Сокіл, Яснобродівка, Воздвиженка та Карлівка, де відбито 33 атаки ворога та ще тривають бойові зіткнення.

За попередньою інформацією, 12 липня наші воїни знешкодили на Покровському напрямку 166 окупантів, 69 з них – безповоротно. Знищено БМП, ворожий автомобіль та три гармати. Ще три знаряддя окупантів значно пошкоджено.

Найбільш відчутних збитків ворогові як у живій силі, так і в техніці завдають воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

У Ростовській області палає нафтобаза

А в Ростовській області росії сьогодні вранці після атаки невідомих дронів спалахнула нафтобаза.

За словами місцевого губернатора Василя Голубєва, пожежа розпочалася приблизно о 4:00 на нафтобазі у Цимлянському районі. Пожежі надали 3 ранг небезпеки. Про жертви не повідомляється.

Втрати ворога на ранок 13 липня 2024 року

За даними британської розвідки, середньодобові втрати російських військ (убитими та пораненими) в Україні протягом травня та червня зросли до максимальних за весь час конфлікту 1262 та 1163 осіб відповідно.

Як повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки, всього росія, ймовірно, втратила (вбитими та пораненими) понад 70 000 солдатів за останні два місяці.

А за інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби ворог втратив 1120 одиниць особового складу. А втрати в техніці такі: