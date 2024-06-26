Война, день 854-й: ночью враг атаковал баллистикой промышленный объект Одесской области

Война, день 854-й: ночью враг атаковал баллистикой промышленный объект Одесской области

Полномасштабная война россии против Украины продолжается 854-е сутки. В Одесской области ночью, 26 июня, был ракетный прилет по промышленному сектору. На фронте сохраняется высокая активность врага, однако Силы обороны уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск.

Ночью враг ударил ракетами по южным регионам

Один удар среди ночи враг нанес баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре Одесской области. В промышленном секторе повреждено административное здание, обошлось без пострадавших, сообщили в Силах обороны Юга.

Еще один удар направили с самолетов тактической авиации управляемой авиационной ракетой по Николаевской области, в результате попадания возникло возгорание сухой травы на открытой местности.
Пожар оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.

С начала суток произошло 123 боевых столкновения

Российские захватчики нанесли по территории Украины 43 авиационных удара с применением 60 КАБов, также задействовали 368 дронов-камикадзе.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 42. Захватчики продолжают натиск на боевые порядки защитников Украины.
Нашими воинами отражено 35 вражеских атак, продолжаются бои в районах Новоалександровки и Сокола.

На Северском направлении враг не прекращает давить в районе Часового Яра, однако успеха не имеет.

«Отдельно следует отметить воинов 47-й отдельной механизированной бригады «Магура», которые мужественно держат позиции, умело отражают вражеские атаки, эффективно применяют средства огневого поражения по живой силе и технике, нанося оккупантам ощутимые потери», — говорится в утренней сводке Генштаба.

КНДР может отправить свои войска в Украину

Минобороны США отметило необходимость пристально следить за действиями Северной Кореи после подписания договора между КНДР и рф. В Пентагоне опасаются, что КНДР в рамках этих договоренностей может отправить своих военных для войны против Украины.

Об этом на брифинге заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.

Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Северная Корея отправить свои войска в Украину, Райдер сказал, что «это точно та вещь, за которой нужно следить».

В то же время представитель Пентагона считает, что северокорейские военные станут «пушечным мясом» в войне против Украины.

«Если бы я был руководством военного персонала Северной Кореи, я бы поставил под сомнение свой выбор относительно отправки своих сил в качестве пушечного мяса в незаконной войне против Украины», — сказал Райдер.

Потери врага на утро 26 июня 2024

В течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и два пункта управления противника.

Украинские защитники за сутки уничтожили:

  • 1220 оккупантов,
  • 4 танка,
  • 19 бронемашин,
  • 40 артсистем,
  • 22 беспилотника,
  • 51 единицу авто и спецтехники.

потери врага

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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