Война, день 854-й: ночью враг атаковал баллистикой промышленный объект Одесской области

Ночью враг ударил ракетами по южным регионам

Один удар среди ночи враг нанес баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре Одесской области. В промышленном секторе повреждено административное здание, обошлось без пострадавших, сообщили в Силах обороны Юга.

Еще один удар направили с самолетов тактической авиации управляемой авиационной ракетой по Николаевской области, в результате попадания возникло возгорание сухой травы на открытой местности.

Пожар оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.

С начала суток произошло 123 боевых столкновения

Российские захватчики нанесли по территории Украины 43 авиационных удара с применением 60 КАБов, также задействовали 368 дронов-камикадзе.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 42. Захватчики продолжают натиск на боевые порядки защитников Украины.

Нашими воинами отражено 35 вражеских атак, продолжаются бои в районах Новоалександровки и Сокола.

На Северском направлении враг не прекращает давить в районе Часового Яра, однако успеха не имеет.

«Отдельно следует отметить воинов 47-й отдельной механизированной бригады «Магура», которые мужественно держат позиции, умело отражают вражеские атаки, эффективно применяют средства огневого поражения по живой силе и технике, нанося оккупантам ощутимые потери», — говорится в утренней сводке Генштаба.

КНДР может отправить свои войска в Украину

Минобороны США отметило необходимость пристально следить за действиями Северной Кореи после подписания договора между КНДР и рф. В Пентагоне опасаются, что КНДР в рамках этих договоренностей может отправить своих военных для войны против Украины.

Об этом на брифинге заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.

Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Северная Корея отправить свои войска в Украину, Райдер сказал, что «это точно та вещь, за которой нужно следить».

В то же время представитель Пентагона считает, что северокорейские военные станут «пушечным мясом» в войне против Украины.

«Если бы я был руководством военного персонала Северной Кореи, я бы поставил под сомнение свой выбор относительно отправки своих сил в качестве пушечного мяса в незаконной войне против Украины», — сказал Райдер.

Потери врага на утро 26 июня 2024

В течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и два пункта управления противника.

Украинские защитники за сутки уничтожили: