Війна, день 854-й: вночі ворог атакував балістикою промисловий об’єкт Одеської області

Війна, день 854-й: вночі ворог атакував балістикою промисловий об’єкт Одеської області

Повномасштабна війна росії проти України триває 854-у добу. В Одеській області вночі, 26 червня, був ракетний приліт по промисловому сектору. На фронті зберігається висока активність ворога, проте Сили оборони впевнено стримують натиск російських окупаційних військ.

Вночі ворог вдарив ракетами по південних регіонах

Один удар серед ночі ворог завдав балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одеської області. У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю, обійшлося без постраждалих, повідомили в Силах оборони Півдня.

Ще один удар спрямували з літаків тактичної авіації керованою авіаційною ракетою по Миколаївській області, внаслідок влучання виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості.
Пожежу оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

Від початку доби відбулося 123 бойових зіткнення

Російські загарбники завдали по території України 43 авіаційні удари із застосуванням 60 КАБів, також задіяли 368 дронів-камікадзе.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість бойових зіткнень зросла до 42. Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України.
Нашими воїнами відбито 35 ворожих атак, тривають бої в районах Новоолександрівки та Сокола.

На Сіверському напрямку ворог не припиняє тиснути в районі Часового Яру, проте успіху не має.

“Окремо слід відзначити воїнів 47-ї окремої механізованої бригади “Магура”, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, ефективно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі й техніці, завдаючи окупантам відчутних втрат”, – ідеться в ранковому зведенні Генштабу.

КНДР може відправити свої війська в Україну

Міноборони США наголосило на необхідності пильно стежити за діями Північної Кореї після підписання договору між КНДР і рф. У Пентагоні побоюються, що КНДР у рамках цих домовленостей може відправити своїх військових для війни проти України.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи може Північна Корея відправити свої війська в Україну, Райдер сказав, що “це точно та річ, за якою потрібно стежити”.

Водночас представник Пентагону вважає, що північнокорейські військові стануть “гарматним м’ясом” у війні проти України.

“Якби я був керівництвом військового персоналу Північної Кореї, я б поставив під сумнів свій вибір щодо відправки своїх сил як гарматного м’яса в незаконній війні проти України”, – сказав Райдер.

Втрати ворога на ранок 26 червня 2024 року

Протягом доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 10 районів зосередження особового складу та два пункти управління противника.

Українські захисники за добу знищили:

1220 окупантів,
4 танки,
19 бронемашин,
40 артсистем,
22 безпілотники,
51 одиницю авто та спецтехніки.

втрати ворога

 

 

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