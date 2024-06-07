Война, день 835-й: ночью украинская ПВО успешно отработала по воздушным целям врага

Ночью Воздушные Силы сбили 48 «шахедов» и 5 ракет

В ночь на 7 июня 2024 года противник нанес удар по объектам критической инфраструктуры Украины со стратегической авиации — бомбардировщиков Ту-95МС и ударными БпЛА типа «Shahed», сообщили в Воздушных силах.

Всего было применено 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 53 ударных дрона.

В результате противовоздушного боя сбито 48 «шахедов» и все 5 крылатых ракет в девяти областях Украины.

Уничтожение Черноморского флота рф продолжается

Ночью 6 июня 2024 года бойцы спецподразделения 9-го департамента ГУР МО с помощью морских дронов-камикадзе MAGURA V5 потопили российский буксир проекта 498 «Сатурн».

Успешное поражение произошло в акватории озера Панское у северо-западного побережья временно оккупированного Крыма. Хотя в этом районе поражения российских судов происходит не впервые, однако эта операция таки является уникальной.

Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений кафиров в черноморской акватории.



Как отмечает издание Defence Express, потерю буксира для российской армии сложно назвать критической, однако важна сама операция. Она является свидетельством того, что бойцы ГУР МО работают над совершенствованием оружия и собственных навыков, тактики и стратегии, чтобы всегда быть на шаг впереди врага, который пытается уберечь свои суда в Черном море.

На фронте произошло 73 боестолкновения

За текущие сутки российские оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный удар с применением двух ракет и 35 авиационных ударов 58-ми КАБами, применили 477 дронов-камикадзе. Враг совершил почти 2734 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении. Всего с начала суток оккупанты 28 раз пытались вклиниться в нашу оборону. В настоящее время 22 атаки врага отбиты, шесть боеприкосновений продолжаются. Наши защитники принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника в глубь украинской территории.

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по четырем районам сосредоточения личного состава, одному району скопления вооружения и военной техники, одному средству ПВО и одному РЛС оккупантов.

За сутки ликвидировано еще 1080 оккупантов

Также Силы обороны ликвидировали: