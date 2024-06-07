Війна, день 835-й: вночі українська ППО успішно відпрацювала за повітряними цілями ворога

Вночі Повітряні Сили збили 48 “шахедів” і 5 ракет

У ніч на 7 червня 2024 року противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України зі стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС і ударних БпЛА типу “Shahed”, повідомили в Повітряних силах.

Загалом було застосовано 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 53 ударних дрони.

У результаті протиповітряного бою збито 48 “шахедів” і всі 5 крилатих ракет у дев’яти областях України.

Знищення Чорноморського флоту рф триває

Вночі 6 червня 2024 року бійці спецпідрозділу 9-го департаменту ГУР МО за допомогою морських дронів-камікадзе MAGURA V5 потопили російський буксир проєкту 498 “Сатурн”.

Успішне ураження відбулося в акваторії озера Панське біля північно-західного узбережжя тимчасово окупованого Криму. Хоча в цьому районі ураження російських суден відбувається не вперше, проте ця операція таки є унікальною.

Руйнівного вогневого ураження було завдано після успішного прориву лінії оборонних загороджень кафірів у чорноморській акваторії.



Як зазначає видання Defence Express, втрату буксира для російської армії складно назвати критичною, проте важливою є сама операція. Вона є свідченням того, що бійці ГУР МО працюють над удосконаленням зброї та власних навичок, тактики і стратегії, щоб завжди бути на крок попереду ворога, який намагається вберегти свої судна в Чорному морі.

На фронті відбулося 73 бойові зіткнення

За поточну добу російські окупанти завдали по території України одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 35 авіаційних ударів 58-ма КАБами, застосували 477 дронів-камікадзе. Ворог здійснив майже 2734 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Загалом від початку доби окупанти 28 разів намагалися вклинитися в нашу оборону. Наразі 22 атаки ворога відбито, шість бойових зіткнень тривають. Наші захисники вживають заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника в глиб української території.

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії від початку цієї доби завдано ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, одному району скупчення озброєння та військової техніки, одному засобу ППО та одному РЛС окупантів.

За добу ліквідовано ще 1080 окупантів

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