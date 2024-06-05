Война, день 833-й: ночью на юге Украины сбивали «шахеды»

Атака «шахедов» в ночь на 5 июня

За ночь защитникам неба удалось сбить 22 из 27 «шахедов» в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях, сообщили Воздушные Силы.

На фронте произошло 99 боевых столкновения

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой, сообщили в Генштабе ВСУ.

В течение суток противник наносил по территории Украины три ракетных удара с применением четырех ракет и 45 ударов авиацией с использованием 52 КАБов, задействовал 479 дронов-камикадзе.

Харьковское направление стабилизировано, самые тяжелые бои идут на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 37 штурмовых действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Очеретино откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки. 27 атак украинские защитники уже отбили, еще 10 боестолкновений — продолжаются. Ситуация сложная. Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину нашей территории.

Поможет ли применение западного оружия по территории россии изменить ход войны в Украине?

Разрешение стран НАТО бить по приграничной территории россии своим оружием говорит о том, что других способов сдержать российские войска на севере Украины на Западе не видят.

В Белом доме заявили вчера, что США дали добро Украине только на «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории РФ для срыва атак на силы ВСУ.

Но военные аналитики не верят, что это кардинально изменит ситуацию на поле боя. Об этом пишет CNN.

Аналитик Института изучения войны — Катерина Степаненко, говорит, что многие российские аэродромы, с которых идут удары, расположены за пределами дальности действия ракет GMLRS, которые разрешили использовать Украине. Поэтому, по ее мнению, действия США могут «притупить» российскую активность, но не свернуть ее.

Франц-Стефан Гади из Международного института стратегических исследований считает, что теперь Украина сможет «нанести удары по некоторым российским плацдармам, центрам управления и контроля, а также складам снабжения. Это не остановит, а осложнит российские военные действия против Харькова».

«Мы должны реалистично оценивать то, чего можно ожидать от этого изменения политики, поскольку российские вооруженные силы уже адаптировались к внедрению высокоточного огня наземного базирования», — сказал он.

Потери врага на утро 5 июня

Украинские защитники за сутки уничтожили: