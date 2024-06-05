Війна, день 833-й: уночі на півдні України збивали “шахеди”

Атака “шахедів” у ніч на 5 червня

За ніч захисникам неба вдалося збити 22 з 27 “шахедів” у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях, повідомили Повітряні Сили.

На фронті відбулося 99 бойових зіткнень

Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Протягом доби противник завдавав по території України три ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет і 45 ударів авіацією з використанням 52 КАБів, задіяв 479 дронів-камікадзе.

Харківський напрямок стабілізовано, найважчі бої точаться на Покровському напрямку. Тут протягом дня агресор здійснив 37 штурмових дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Очеретиного звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 27 атак українські захисники вже відбили, ще 10 бойових зіткнень – тривають. Ситуація складна. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину нашої території.

Чи допоможе застосування західної зброї по території росії змінити хід війни в Україні?

Дозвіл країн НАТО бити по прикордонній території росії своєю зброєю свідчить про те, що інших способів стримати російські війська на півночі України на Заході не бачать.

У Білому домі заявили вчора, що США дали добро Україні тільки на “точкове й обмежене” застосування американської зброї по території РФ для зриву атак на сили ЗСУ.

Але військові аналітики не вірять, що це кардинально змінить ситуацію на полі бою. Про це пише CNN.

Аналітик Інституту вивчення війни – Катерина Степаненко, каже, що багато російських аеродромів, з яких йдуть удари, розташовані за межами дальності дії ракет GMLRS, які дозволили використовувати Україні. Тому, на її думку, дії США можуть “притупити” російську активність, але не згорнути її.

Франц-Стефан Гаді з Міжнародного інституту стратегічних досліджень вважає, що тепер Україна зможе “завдати ударів по деяких російських плацдармах, центрах управління і контролю, а також складах постачання. Це не зупинить, а ускладнить російські військові дії проти Харкова”.

“Ми маємо реалістично оцінювати те, чого можна очікувати від цієї зміни політики, оскільки російські збройні сили вже адаптувалися до впровадження високоточного вогню наземного базування”, – сказав він.

Втрати ворога на ранок 5 червня

Українські захисники за добу знищили: