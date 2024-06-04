Война, день 832-й: Италия предоставит Украине вторую батарею SAMP/T

Война, день 832-й: Италия предоставит Украине вторую батарею SAMP/T

Сегодня, 4 июня 2024 года, начались 832-е сутки с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины. Наши защитники противодействуют многочисленным попыткам российских захватчиков атаковать и продвигаться в глубину нашей территории, наносят им эффективное огневое поражение.

Утром враг ударил ракетами по Днепру

Рано утром 4 июня 2024 года враг нанес удар по Днепропетровщине двумя крылатыми ракетами «Искандер-К». Обе ракеты сбиты на Днепропетровщине, сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Но в результате падения обломков ракет есть повреждение гражданской инфраструктуры, возник пожар. Пять человек получили ранения, среди них двое детей, заявил губернатор Сергей Лысак.

Кроме того, около полуночи, противник применял 4 беспилотных летательных аппарата (тип устанавливается) на северном направлении. Два — уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине, еще два — прекратили свое существование самостоятельно.

атака 4 июня

На фронте произошло 124 боевых столкновения

Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой.

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины два ракетных удара с применением шести ракет и 37 авиационных ударов с применением 51 КАБа, задействовали 359 дронов-камикадзе. Кроме того, оккупанты совершили более 2100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктах с применением различных типов оружия.

Северское направление остается одним из самых напряженных. С начала суток российские оккупанты предприняли 24 попытки вклиниться в боевые порядки наших подразделений в районах Белогоровки, Раздолевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки. 15 атак уже отбиты нашими защитниками, девять боеприкосновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

Украина может получить еще одну систему ПВО SAMP/Т

Италия может передать Украине вторую систему ПВО SAMP/T, пишет Reuters. По словам источника издания, данная система может войти в 9-й пакет помощи Украине от Италии, который может быть одобрен в ближайшее время.

ПВО

По предварительным данным, Украине будет передана система SAMP/T, которая дислоцируется в Кувейте, но вскоре должна вернуться в Италию.

SAMP/T — это единственная система европейского производства, способная перехватывать баллистические ракеты. Она может отслеживать десятки целей и перехватывать их одновременно.

Потери врага на утро 4 июня

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны в течение суток поразили пять районов сосредоточения личного состава противника, четыре средства ПВО и одну артиллерийскую систему, сообщили в Генштабе ВСУ.

Силы обороны за сутки ликвидировали:

  • 1290 оккупантов,
  • 15 танков,
  • 18 бронемашин,
  • 65 артсистем,
  • 27 БПЛА,
  • 81 ед. авто и спецтехники.

потери врага

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
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