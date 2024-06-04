Війна, день 832-й: Італія надасть Україні другу батарею SAMP/T

Зранку ворог вдарив ракетами по Дніпру

Рано-вранці 4 червня 2024 року ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К». Обидві ракети збиті на Дніпропетровщині, повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Але внаслідок падіння уламків ракет є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа. П’ятеро людей дістали поранення, серед них двоє дітей, заявив губернатор Сергій Лисак.

Крім того, близько опівночі противник застосовував 4 безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два – знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два – припинили своє існування самостійно.

На фронті відбулося 124 бойових зіткнення

Ситуація на деяких ділянках фронту залишається напруженою, але контрольованою.

Упродовж доби російські окупанти завдали по території України два ракетні удари із застосуванням шести ракет та 37 авіаційних ударів із застосуванням 51 КАБа, задіяли 359 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2100 обстрілів позицій наших військ і населених пунктах із застосуванням різних типів зброї.

Сіверський напрямок залишається одним із найбільш напружених. Від початку доби російські окупанти здійснили 24 спроби вклинитися в бойові порядки наших підрозділів у районах Білогорівки, Роздолівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки. 15 атак уже відбито нашими захисниками, дев’ять боєзіткнень ще тривають. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

Україна може отримати ще одну систему ППО SAMP/Т

Італія може передати Україні другу систему ППО SAMP/T, пише Reuters. За словами джерела видання, ця система може увійти до 9-го пакету допомоги Україні від Італії, який може бути схвалений найближчим часом.

За попередніми даними, Україні буде передано систему SAMP/T, яка дислокується в Кувейті, але незабаром має повернутися в Італію.

SAMP/T – це єдина система європейського виробництва, здатна перехоплювати балістичні ракети. Вона може відстежувати десятки цілей і перехоплювати їх одночасно.

Втрати ворога на ранок 4 червня

Ракетні війська та артилерія Сил оборони протягом доби вразили п’ять районів зосередження особового складу противника, чотири засоби ППО та одну артилерійську систему, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Сили оборони за добу ліквідували: