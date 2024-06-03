Война, день 831-й: Украина может прекратить бомбардировки Харькова

О чем информирует Генштаб ВСУ

В настоящее время произошло 60 боевых столкновений. В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных с применением двух ракет и 33 авиационных удара с применением 46 КАБов, применили 351 дрон-камикадзе.

На Харьковском направлении ситуация контролируемая, наши воины действуют активно, наносят врагу потери.

На Покровском направлении подразделения нашей группировки отражали 17 атак противника. Силы обороны принимают активные меры по недопущению продвижения врага.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, наши воины пять раз дали жесткий отпор оккупантам в районе Крынок.

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по 18 районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, трем артиллерийским системам, двум средствам ПВО и станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Как защитить Харьков от российских атак

Десяток западных стран недавно частично или полностью сняли ограничения на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, для нанесения ударов по военным целям на территории россии. Предоставление Украине ПВО и разрешение бить по целям на территории россии западным оружием в совокупности дадут возможность защитить Харьков и область. ВСУ смогут бить по российским огневым точкам и плацдармам на приграничных территориях и в воздушном пространстве РФ. Речь идет также о нанесении ударов по российским самолетам.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики считают, что предоставление западных систем противовоздушной обороны и снятие ограничений бить предоставленным Западом оружием по военным целям на территории России остаются критически важными для Украины, чтобы отразить российские удары по Харькову с помощью управляемых бомб и ракет.

Способность украинских сил сбивать российские военные самолеты в прифронтовой зоне указывает на то, что ВСУ, вероятно, смогут повторить те же действия с помощью как украинских, так и западных систем для защиты северной части Харьковской области и Харькова от российских ударов запускаемыми управляемыми бомбами, которые запускаются из воздушного пространства в россии.

Каковы потери врага на утро 3 июня

За сутки ВСУ ликвидировали 1270 оккупантов.

Потери техники: