Війна, день 831-й: Україна може припинити бомбардування Харкова

Про що інформує Генштаб ЗСУ

На цей час відбулося 60 бойових зіткнень. Упродовж доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетні із застосуванням двох ракет та 33 авіаційні удари із застосуванням 46 КАБів, застосували 351 дрон-камікадзе.

На Харківському напрямку ситуація контрольована, наші воїни діють активно, завдають ворогу втрат.

На Покровському напрямку підрозділи нашого угруповання відбивали 17 атак противника. Сили оборони вживають активних заходів щодо недопущення просування ворога.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, наші воїни п’ять разів дали жорстку відсіч окупантам у районі Кринок.

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії від початку цієї доби нанесено ураження по 18 районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, трьох артилерійських системах, двох засобах ППО та станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Як захистити Харків від російських атак

Десяток західних країн нещодавно частково або повністю зняли обмеження на використання Україною зброї, наданої Заходом, для нанесення ударів по військових цілях на території Росії. Надання Україні ППО і дозвіл бити по цілях на території росії західною зброєю в сукупності дадуть можливість захистити Харків і область. ЗСУ зможуть бити по російських вогневих точках і плацдармах на прикордонних територіях і в повітряному просторі рф. Йдеться також про нанесення ударів по російських літаках.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики вважають, що надання західних систем протиповітряної оборони та зняття обмежень бити наданою Заходом зброєю по військових цілях на території росії залишаються критично важливими для України, щоб відбити російські удари по Харкову за допомогою керованих бомб і ракет.

Здатність українських сил збивати російські військові літаки в прифронтовій зоні вказує на те, що ЗСУ, ймовірно, зможуть повторити ті самі дії за допомогою як українських, так і західних систем для захисту північної частини Харківської області та Харкова від російських ударів керованими керованими бомбами, що запускаються з повітряного простору в росії.

Які втрати ворога на ранок 3 червня

За добу ЗСУ ліквідували 1270 окупантів.

Втрати техніки: