Война, день 828-й: Украине разрешили бить американским оружием по россии

Администрация президента США Джо Байдена тайно разрешила Украине наносить удары американским оружием по территории россии для ответного огня в районе Харьковской области. Украина может нанести ответный удар по российским силам, которые наносят удары по ней или готовятся нанести удар.

Над Украиной сбили крылатую ракету и 4 «шахеда»

В ночь на 31 мая 2024 года противник атаковал Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, Киев – крылатой ракетой «Искандер-К», а также четырьмя ударными дронами.

В результате боевой работы воинов противовоздушной обороны уничтожены 4 «шахеда» и ракета «Искандер-К».

В Киеве после ракетной атаки уничтожена трансформаторная подстанция в Голосеевском районе.

По данным ДТЭК, обломки ракет повредили электросети и полностью разрушили подстанцию. Часть соседних домов осталась без света.

В регионах россии звучит тревога

В россии этой ночью дроны атаковали нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края. Месные жители сообщают, что горели три цистерны с топливом.

Минобороны рф заявляет, что ночью над Краснодарским краем было сбито пять противокорабельных ракет и 29 беспилотников.

Также росСМИ сообщают о взрыве в районе завода «Казаньоргсинтез», где замечен неизвестный БпЛА.

В Татарстане утром объявлена воздушная тревога из-за БПЛА. В районе завода «Казаньоргсинтез» слышали взрыв. В регионе объявлен план «Ковер». Аэропорты не работают, все рейсы отменены. Отметим, что Татарстан находится в 1500 км от нашей границы.

Ситуация на горячих направлениях фронта

С начала суток произошло 100 боевых столкновений. Самой горячей остается ситуация на Кураховском и Покровском направлениях.

Российские захватчики пытаются использовать преимущество в живой силе и технике и поддержку с воздуха. Силы обороны держат противника под огневым контролем, истощая оккупантов по всей линии боевого соприкосновения.

Украинская авиация нанесла поражение по 20 районам сосредоточения личного состава российских оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили одно средство ПВО, две артиллерийские системы и один район сосредоточения личного состава противника.

В течение суток противник нанес по территории Украины один массированный ракетно-авиационный удар, 52 авиационных удара (в том числе 74 КАБами), применил 554 дроны-камикадзе и совершил более 2980 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Силы обороны Украины поразили паромную переправу оккупантов в Крыму

В ночь на 30 мая Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму, сообщает Генштаб ВСУ.

Стоит отметить, что этот объект прикрывали «современные» российские средства ПВО — «Панцирь», «Тор», «Триумф». Однако, ракеты, которые стоят на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели «новейший» противовоздушный щит захватчиков.

В результате поражения существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.

Благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана.

Потери врага на утро 31 мая

Украинские военные за сутки ликвидировали: