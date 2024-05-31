Війна, день 828-й: Україні дозволили бити американською зброєю по росії

Адміністрація президента США Джо Байдена таємно дозволила Україні наносити удари американською зброєю по території росії для вогню у відповідь у районі Харківської області. Україна може завдати удару у відповідь по російських силах, які завдають ударів по ній або готуються завдати удару.

Над Україною збили крилату ракету і 4 “шахеди”

У ніч на 31 травня 2024 року противник атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, Київ – крилатою ракетою “Іскандер-К”, а також чотирма ударними дронами.

У результаті бойової роботи воїнів протиповітряної оборони знищено 4 “шахеда” і ракету “Іскандер-К”.

У Києві після ракетної атаки знищено трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі.

За даними ДТЕК, уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували підстанцію. Частина сусідніх будинків залишилася без світла.

У регіонах росії лунає тривога

В росії цієї ночі дрони атакували нафтобазу в Темрюкському районі Краснодарського краю. Місцеві жителі повідомляють, що горіли три цистерни з паливом.

Міноборони рф заявляє, що вночі над Краснодарським краєм було збито п’ять протикорабельних ракет і 29 безпілотників.

Також росЗМІ повідомляють про вибух у районі заводу “Казаньоргсинтез”, де помічено невідомий БпЛА.

У Татарстані вранці оголошено повітряну тривогу через БПЛА. У районі заводу “Казаньоргсинтез” чули вибух. У регіоні оголошено план “Килим”. Аеропорти не працюють, усі рейси скасовано. Зазначимо, що Татарстан розташований за 1500 км від нашого кордону.

Ситуація на гарячих напрямках фронту

Від початку доби відбулося 100 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському та Покровському напрямках.

Російські загарбники намагаються використати перевагу в живій силі й техніці та підтримку з повітря. Сили оборони тримають противника під вогневим контролем, виснажуючи окупантів по всій лінії бойового зіткнення.

Українська авіація завдала ураження по 20 районах зосередження особового складу російських окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили один засіб ППО, дві артилерійські системи та один район зосередження особового складу противника.

Протягом доби противник завдав по території України одного масованого ракетно-авіаційного удару, 52 авіаційних удари (зокрема 74 КАБами), застосував 554 дрони-камікадзе та здійснив понад 2980 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Сили оборони України вразили поромну переправу окупантів у Криму

У ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Варто зазначити, що цей об’єкт прикривали “сучасні” російські засоби ППО – “Панцир”, “Тор”, “Тріумф”. Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали “новітній” протиповітряний щит загарбників.

Унаслідок ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військова логістика окупантів на півострові суттєво підірвана.

Втрати ворога на ранок 31 травня

Українські військові за добу ліквідували: