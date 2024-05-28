Война, день 825-й: что происходит на левобережье Херсонщины

Очередной захват Крынок россиянами оказался фейком

Украинские морские пехотинцы продолжают удерживать плацдарм на территории села Крынки на левобережье Херсонщины. Об этом сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций СОП Украины Дмитрий Плетенчук.

Информацию о якобы отходе ВСУ с территории Крынок Плетенчук назвал фейковой.

«Никаких успехов на этом направлении враг не имеет. И даже наоборот», — отметил спикер.

Также российская армия оставила попытки вернуть под свой контроль острова в дельте Днепра на Херсонщине, которые месяц назад заняли Вооруженные силы Украины.

«В последнее время мы не наблюдаем таких попыток. Были несколько на прошлой неделе, но по состоянию на сейчас они тратить на это ресурсы не могут», — сказал Плетенчук.

Ситуация на горячих направлениях фронта

На фронте за сутки произошло 97 боевых столкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском, Купянском, Харьковском и Времовском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении продолжаются бои вблизи Старицы и Тихого. Ситуация контролируемая, наши воины действуют активно, наносят врагу потери.

На Купянском направлении отбито семь атак российских захватчиков, на одном из участков враг имеет частичный успех. Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника.

На Покровском направлении подразделения нашей группировки отражали 21 атаку противника. Одиннадцать штурмовых попыток россиян прорваться дальше Очеретиного успеха не имели. На отдельных участках ситуация напряженная.

В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных с применением двух ракет и 43 авиационных удара с применением 50 КАБов, применил 418 дронов-камикадзе. Осуществил более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала текущих суток нанесены поражения по 24 районам сосредоточения личного состава и двух артиллерийских системах.

НАТО обсуждает закрытие неба на западе Украины

По информации BILD, некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Киева и действовать непосредственно на территории Украины.

За расширение помощи выступают Эстония, Великобритания, Польша, Канада, Литва, Франция. Против — США и Германия. Окончательных решений пока нет, но идут переговоры.

Потери врага на утро 28 мая

Украинские военные за сутки ликвидировали: