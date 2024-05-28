Війна, день 825-й: що відбувається на лівобережжі Херсонщини

Чергове захоплення Кринок росіянами виявилося фейком

Українські морські піхотинці продовжують утримувати плацдарм на території села Кринки на лівобережжі Херсонщини. Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій СОП України Дмитро Плетенчук.

Інформацію про нібито відхід ЗСУ з території Кринок Плетенчук назвав фейковою.

“Жодних успіхів на цьому напрямку ворог не має. І навіть навпаки”, – зазначив речник.

Також російська армія залишила спроби повернути під свій контроль острови в дельті Дніпра на Херсонщині, які місяць тому зайняли Збройні сили України.

“Останнім часом ми не спостерігаємо таких спроб. Були декілька минулого тижня, але станом на зараз вони витрачати на це ресурси не можуть”, – сказав Плетенчук.

Ситуація на гарячих напрямках фронту

На фронті за добу відбулося 97 бойових зіткнень. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському, Куп’янському, Харківському та Времівському напрямках, повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку тривають бої поблизу Стариці та Тихого. Ситуація контрольована, наші воїни діють активно, завдають ворогу втрат.

На Куп’янському напрямку відбито сім атак російських загарбників, на одній з ділянок ворог має частковий успіх. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника.

На Покровському напрямку підрозділи нашого угруповання відбивали 21 атаку противника. Одинадцять штурмових спроб росіян прорватися далі Очеретиного успіху не мали. На окремих ділянках ситуація напружена.

Упродовж доби противник завдав по території України два ракетних із застосуванням двох ракет та 43 авіаційні удари із застосуванням 50 КАБів, застосував 418 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії від початку поточної доби завдано ураження по 24 районах зосередження особового складу та двох артилерійських системах.

НАТО обговорює закриття неба на заході України

За інформацією BILD, деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва і діяти безпосередньо на території України.

За розширення допомоги виступають Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва, Франція. Проти – США і Німеччина. Остаточних рішень поки що немає, але тривають переговори.

Втрати ворога на ранок 28 травня

Українські військові за добу ліквідували: