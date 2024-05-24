Война, день 821-й: ВСУ нанесли удары по военным объектам в Крыму

Что происходит на самых горячих направлениях фронта

С начала суток произошло 88 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли три ракетных удара с применением 13 ракет, 37 авиаударов с применением 47 КАБов, 387 ударов дронами-камикадзе, осуществили около трех тысяч обстрелов позиций наших войск из различных видов вооружений, в том числе 109 — из реактивных систем залпового огня, сообщает Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Российские оккупанты активно применяли для ударов авиацию. В ответ украинские воины провели контрмеры, в результате которых нанесли захватчикам ощутимые потери.

Интенсивно атаковал враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, при поддержке авиации и артиллерии, агрессор совершил 22 атаки. Напряженная ситуация в районах Уманского и Новоселовки. Силы обороны проводят мероприятия по стабилизации обстановки.

На Приднепровском направлении оккупанты пытались девять раз оттеснить наши подразделения из района Крынок. В ходе боев российские захватчики успеха не имели.

«Бавовна» в Крыму

Вечером 23 мая Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам Крыма, сообщают телеграм-каналы.

Взрывы раздавались почти во всех районах Крыма, во многих пыталось работать росПВО, но работа оказалась не слишком эффективной.

Не менее 6 баллистических ракет ATACMS попали в узел связи радиолокационных и противовоздушных сил армии рф.

«На том месте стоит радиоантенна станции космического наблюдения и несколько построек объекта. Именно по ним и был нанесен удар, где в тот момент находились высокопоставленные военнослужащие рф», — сообщает телеграм-канал «Крымский ветер».

Успехи украинских военных на утро 23 мая

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1240 оккупантов. А также: