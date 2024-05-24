Війна, день 821-й: ЗСУ завдали ударів по військових об’єктах у Криму

Що відбувається на найгарячіших напрямках фронту

Від початку доби відбулося 88 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали три ракетні удари із застосуванням 13 ракет, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів, 387 ударів дронамі-камікадзе, здійснили майже три тисячі обстрілів позицій наших військ із різних видів озброєнь, зокрема 109 – із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку від початку доби відбулося чотири бойових зіткнення. Російські окупанти активно застосовували для ударів авіацію. У відповідь українські воїни провели контрзаходи, внаслідок яких завдали загарбникам відчутних втрат.

Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут протягом дня, за підтримки авіації та артилерії, агресор здійснив 22 атаки. Напружена ситуація в районах Уманського та Новоселівки. Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації обстановки.

На Придніпровському напрямку окупанти намагалися дев’ять разів відтіснити наші підрозділи з району Кринок. У ході боїв російські загарбники успіху не мали.

“Бавовна” в Криму

Увечері 23 травня Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах Криму, повідомляють телеграм-канали.

Вибухи лунали майже у всіх районах Криму, у багатьох намагалося працювати росППО, але робота виявилася не надто ефективною.



Щонайменше 6 балістичних ракет ATACMS влучили у вузол зв’язку радіолокаційних і протиповітряних сил армії рф.

“На тому місці стоїть радіоантена станції космічного спостереження і кілька будівель об’єкта. Саме по них і було завдано удару, де в той момент перебували високопоставлені військовослужбовці рф”, – повідомляє телеграм-канал “Кримський вітер”.

Успіхи українських військових на ранок 23 травня

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1240 окупантів. А також: