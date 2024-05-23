Война, день 820-й: наши воины уничтожили очередной вражеский штурмовик Су-25

Каковы шансы Украины на прорыв на фронте

Шансы Украины на прорыв на фронте в этом году невелики. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко в интервью Financial Times.

«Пока мы держим линию, пока мы сражаемся … у нас еще есть все шансы на победу. Наша задача сейчас — склонить чашу весов», — говорит он.

Литвиненко призвал США снять свой «абсолютно несправедливый» запрет на использование оружия по территории РФ. Он заявил, что без этого запрета армия РФ, возможно, не смогла бы так быстро продвигаться под Харьковом, поскольку Украина не может бить по тылам этой наступательной группировки.

Он заявил, что на границе были сосредоточены около 50 000 российских солдат, из которых 30 000 уже принимают участие в наступлении. Ее целями Литвиненко считает «создание буферной зоны» для лучшей защиты Белгородской области и оттягивание украинских сил с Донбасса.

«Наши силы проделали огромную работу, остановив их. Что может произойти в ближайшие месяцы, я не могу сказать. Но сейчас мы стабилизировали ситуацию», — сказал секретарь СНБО.

Он считает, что у путина в настоящее время «не хватает войск», чтобы взять Харьков, но такая попытка может быть предпринята в будущем.

Что происходит на самых горячих направлениях фронта

Враг концентрировал свои усилия в Харьковской области, а также на Покровском и Кураховском направлениях.

С начала суток произошло 121 боевое столкновение, противник нанес четыре ракетных удара пятью ракетами, 37 авиаударов с применением 47 КАБов и 376 ударов дронами-камикадзе, осуществил 3280 обстрелов позиций наших войск с применением различных видов вооружения.

Подразделения авиации, ракетных войск и артиллерии нанесли огневое поражение по четырем районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, двум станциям управления БпЛА, одному средству РЭБ, двум пушкам и ЗРК С-400. Информация о результатах поражения уточняется.

Успехи украинских военных на утро 23 мая

Силы обороны за сутки ликвидировали 1330 оккупантов, а также: