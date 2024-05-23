Війна, день 820-й: наші воїни знищили черговий ворожий штурмовик Су-25

У четвер, 23 травня, в Україні триває 820-й день повномасштабної війни з росією. Сили оборони знають про плани ворога і роблять усе, щоб їх зірвати. А нова військова допомога від партнерів імовірно змусить росіян переглянути плани щодо літніх наступальних операцій.
Які шанси України на прорив на фронті
Шанси України на прорив на фронті цього року невеликі. Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко в інтерв’ю Financial Times.
«Поки ми тримаємо лінію, поки ми б’ємося … у нас ще є всі шанси на перемогу. Наше завдання зараз – схилити чашу терезів”, – каже він.
Литвиненко закликав США зняти свою «абсолютно несправедливу» заборону на використання зброї на території РФ. Він заявив, що без цієї заборони армія РФ, можливо, не змогла б так швидко просуватися під Харковом, оскільки Україна не може бити по тилах цього наступального угруповання.
Він заявив, що на кордоні було зосереджено близько 50 000 російських солдатів, з яких 30 000 уже беруть участь у наступі. Її цілями Литвиненко вважає «створення буферної зони» для кращого захисту Бєлгородської області та відтягування українських сил з Донбасу.
«Наші сили виконали величезну роботу, зупинивши їх. Що може статися найближчими місяцями, я не можу сказати. Але зараз ми стабілізували ситуацію”, – сказав секретар РНБО.
Він вважає, що у Путіна наразі «не вистачає військ», щоб узяти Харків, але така спроба може бути зроблена в майбутньому.
Що відбувається на найгарячіших напрямках фронту
Ворог концентрував свої зусилля в Харківській області, а також на Покровському та Курахівському напрямках.
Від початку доби відбулося 121 бойове зіткнення, противник завдав чотири ракетні удари п’ятьма ракетами, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів та 376 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3280 обстрілів позицій наших військ із застосуванням різних видів озброєння.
Підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії завдали вогневого ураження по чотирьом районам зосередження особового складу, двом пунктам управління, двом станціям управління БпЛА, одному засобу РЕБ, двом гарматам і ЗРК С-400. Інформація про результати ураження уточнюється.
Успіхи українських військових на ранок 23 травня
Сили оборони за добу ліквідували 1330 окупантів, а також:
- 1 літак (на Покровському напрямку),
- 11 танків,
- 27 бронемашин,
- 40 артсистем,
- 45 БПЛА,
- 75 одиниць авто та спецтехніки.