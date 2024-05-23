Війна, день 820-й: наші воїни знищили черговий ворожий штурмовик Су-25

Які шанси України на прорив на фронті

Шанси України на прорив на фронті цього року невеликі. Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко в інтерв’ю Financial Times.

«Поки ми тримаємо лінію, поки ми б’ємося … у нас ще є всі шанси на перемогу. Наше завдання зараз – схилити чашу терезів”, – каже він.

Литвиненко закликав США зняти свою «абсолютно несправедливу» заборону на використання зброї на території РФ. Він заявив, що без цієї заборони армія РФ, можливо, не змогла б так швидко просуватися під Харковом, оскільки Україна не може бити по тилах цього наступального угруповання.

Він заявив, що на кордоні було зосереджено близько 50 000 російських солдатів, з яких 30 000 уже беруть участь у наступі. Її цілями Литвиненко вважає «створення буферної зони» для кращого захисту Бєлгородської області та відтягування українських сил з Донбасу.

«Наші сили виконали величезну роботу, зупинивши їх. Що може статися найближчими місяцями, я не можу сказати. Але зараз ми стабілізували ситуацію”, – сказав секретар РНБО.

Він вважає, що у Путіна наразі «не вистачає військ», щоб узяти Харків, але така спроба може бути зроблена в майбутньому.

Що відбувається на найгарячіших напрямках фронту

Ворог концентрував свої зусилля в Харківській області, а також на Покровському та Курахівському напрямках.

Від початку доби відбулося 121 бойове зіткнення, противник завдав чотири ракетні удари п’ятьма ракетами, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів та 376 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3280 обстрілів позицій наших військ із застосуванням різних видів озброєння.

Підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії завдали вогневого ураження по чотирьом районам зосередження особового складу, двом пунктам управління, двом станціям управління БпЛА, одному засобу РЕБ, двом гарматам і ЗРК С-400. Інформація про результати ураження уточнюється.

Успіхи українських військових на ранок 23 травня

Сили оборони за добу ліквідували 1330 окупантів, а також: