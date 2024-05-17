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Война, день 814-й: ночью дроны летали над Украиной и россией, последствия атак

Война, день 814-й: ночью дроны летали над Украиной и россией, последствия атак

Начались восемьсот четырнадцатые сутки полномасштабной войны россии против Украины. Ситуация на фронте контролируемая Силами обороны, существенных изменений в обстановке не произошло. В рф сообщают о массированном налете дронов на Краснодарский край и Крым.

Над Украиной уничтожены все вражеские дроны

В ночь на 17 мая 2024 года враг атаковал Украину 20-ю ударными дронами. В результате противовоздушного боя сбиты все 20 вражеских «шахедов» в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей.

Массированный налет дронов в россии и Крыму

Минобороны рф заявило о сбитии 102 беспилотников ночью, 17 мая, в том числе над Крымом и Кубанью. 51 беспилотник был перехвачен над в Крымом и 44 над Краснодарским краем. Также была атака шести морских дронов.

Был атакован порт в Новороссийске и нефтебаза в Туапсе. Официально власти края заявили, что атака отражена, но обломки беспилотников стали причиной локальных возгораний.

Военкоры страны-агрессора подтверждают «прилеты» в Новороссийске. Местные жители насчитали как минимум 19 взрывов. Они утверждают, что есть прилеты по порту и по нефтебазе.

В Севастополе удар был по подстанции. Город частично обесточен. В школах и садиках отменили все занятия.

Что происходит на фронте 17 мая

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток произошло 114 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли четыре ракетных, с применением семи ракет, и 70 авиационных ударов, применили 431 дрон-камикадзе, осуществили почти 2800 обстрелов позиций наших войск.

На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений. Нашими воинами отражено восемь атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений на направлении Шебекино — Волчанск.

«Ситуация в населенном пункте Волчанск — контролируемая», — заявили в Генштабе.

Потери врага на утро 17 мая

За сутки ВСУ ликвидировали 1410 оккупантов.

Потери техники за этот период:

  • 18 танков;
  • 14 бронемашин;
  • 38 артиллерийских систем;
  • 1 РСЗО, 2 ПВО и 2 самолета;
  • 1 вертолет;
  • 45 БПЛА;
  • 56 транспортных средств;
  • 7 единиц спецтехники.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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