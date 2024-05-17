Війна, день 814-й: вночі дрони літали над Україною та росією, наслідки атак

Над Україною знищено всі ворожі дрони

У ніч на 17 травня 2024 року ворог атакував Україну 20-ма ударними дронами. Внаслідок протиповітряного бою збито всі 20 ворожих «шахедів» у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

Масований наліт дронів у росії та Криму

Міноборони рф заявило про збиття 102 безпілотників вночі, 17 травня, у тому числі над Кримом і Кубанню. 51 безпілотник був перехоплений над Кримом і 44 над Краснодарським краєм. Також була атака шести морських дронів.

Було атаковано порт у Новоросійську та нафтобазу в Туапсі. Офіційно влада краю заявила, що атака відбита, але уламки безпілотників стали причиною локальних спалахів.

Військори країни-агресора підтверджують “прильоти” у Новоросійську. Місцеві жителі нарахували щонайменше 19 вибухів. Вони стверджують, що є прильоти портом і нафтобазою.

У Севастополі удар був по підстанції. Місто частково знеструмлене. У школах та садках скасували всі заняття.

Що відбувається на фронті 17 травня

За даними Генштабу ЗСУ, з початку доби сталося 114 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали чотирьох ракетних, із застосуванням семи ракет, і 70 авіаційних ударів, застосували 431 дрон-камікадзе, здійснили майже 2800 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку трапилося 10 бойових зіткнень. Нашими воїнами відбито вісім атак у районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямі Шебекіно – Вовчанськ.

“Ситуація у населеному пункті Вовчанськ – контрольована”, – заявили в Генштабі.

Втрата ворога на ранок 17 травня

За добу ЗСУ ліквідували 1410 окупантів.

Втрати техніки за цей період: