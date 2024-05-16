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Война, день 813-й: в Крыму снова раздались взрывы

Война, день 813-й: в Крыму снова раздались взрывы

Продолжаются восемьсот тринадцатые сутки противостояния Украины российской агрессии. Силы обороны продолжают сосредотачивать главные усилия на недопущении продвижения противника в глубину нашей страны.

Ситуация на фронте на утро 16 мая

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток произошло 140 боевых столкновений. Существенных изменений в обстановке, в состоянии и положении наших войск не произошло.

В то же время враг нанес два ракетных, 48 авиационных ударов, 255 ударов дронами-камикадзе и осуществил более 2400 обстрелов позиций наших войск.

На Харьковском направлении с начала суток подразделения наших войск успешно отразили четыре атаки противника на направлениях Пильная – Липцы, Лукянцы – Слобожанское, Пильная – Слобожанское, Муром – Старица.

Бои еще продолжаются на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Слобожанское, Пыльная – Слобожанское, Муром – Старица, Плетеновка – Волчанск. Потери позиций нашими подразделениями не допущены.

Украинские войска продолжают выполнять оборонные и стабилизационные мероприятия в Волчанске и держат ситуацию там под контролем.

Между тем американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские войска продвинулись к востоку от Глубокого (к северу от Липцев). Под Волчанском россияне дошли до северных окраин села Старица (к западу от Волчанска).

Максимальное продвижение россиян от границы в Харьковской области в ISW оценивают в восемь километров и считают, что темп наступления снизился.

В Крыму снова горит

В ночь на четверг, 16 мая, россияне заявили об очередной атаке на аэропорт Бельбек в Крыму. В частности, сообщалось о работе ПВО в Севастополе. Минобороны рф заявило, что сбито пять ракет ATACMS и два беспилотника.

Это уже вторая атака на Бельбек за последние несколько дней. Накануне СМИ заявляли, что там удалось поразить российские самолеты, в том числе МиГ-31К. Данные уточняются.

Потери врага на утро 16 мая

Силы обороны Украины за последние сутки ликвидировали еще 1520 оккупантов, а также:

  • 19 танков;
  • 30 бронемашин;
  • 27 артиллерийских систем;
  • 13 БПЛА;
  • 1 крылатая ракета;
  • 93 транспортных средств;
  • 1 единица спецтехники.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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