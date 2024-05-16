Війна, день 813-й: у Криму знову пролунали вибухи

Ситуація на фронті на ранок 16 травня

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби відбулося 140 бойових зіткнень. Суттєвих змін в обстановці, у стані та становищі наших військ не відбулося.

Водночас ворог завдав два ракетних, 48 авіаційних ударів, 255 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2400 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку від початку доби підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника на напрямках Пильна – Липці, Лук’янці – Слобожанське, Пильна – Слобожанське, Муром – Стариця.

Бої ще тривають на напрямках Глибоке – Липці, Лук’янці – Слобожанське, Пильна – Слобожанське, Муром – Стариця, Плетенівка – Вовчанськ. Втрат позицій нашими підрозділами не допущено.

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську і тримають ситуацію там під контролем.

Тим часом американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російські війська просунулися на схід від Глибокого (на північ від Липців). Під Вовчанськом росіяни дійшли до північних околиць села Стариця (на захід від Вовчанська).

Максимальне просування росіян від кордону в Харківській області в ISW оцінюють у вісім кілометрів і вважають, що темп наступу знизився.

У Криму знову горить

У ніч на четвер, 16 травня, росіяни заявили про чергову атаку на аеропорт Бельбек у Криму. Зокрема, повідомлялося про роботу ППО в Севастополі. Міноборони рф заявило, що збито п’ять ракет ATACMS і два безпілотники.



Це вже друга атака на Бельбек за останні кілька днів. Напередодні ЗМІ заявляли, що там вдалося вразити російські літаки, зокрема МіГ-31К. Дані уточнюються.

Втрати ворога на ранок 16 травня

Сили оборони України за останню добу ліквідували ще 1520 окупантів, а також: