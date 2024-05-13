Война, день 810-й: враг штурмует на Харьковском направлении, неся огромные потери

Тяжелые бои под Харьковом

По данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении ведутся боевые действия на направлениях Пыльная — Лукьянцы, Пыльная — Глубокое, Пыльная — Олейниково, Муром — Бугруватка.

Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья — Глубокое, Олейниково — Глубокое, Олейниково — Лукьянцы, Муром — Старица, Плетеневка — Тихое.

В течение суток на этих направлениях враг совершил 22 штурмовые действия, из них 14 — еще продолжаются.

Ведутся бои за пограничный город Волчанск. Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с собственными потерями. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов.

В настоящее время враг имеет тактический успех.

Спланированы мероприятия по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону. Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации.

«В ходе определения задач войскам, одним из главных приоритетов является сохранение жизни наших воинов», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в сложившейся в Харьковской области ситуации во многом виноват Запад.

«Российские войска пожинают плоды долгосрочного ограничения Украины в использовании предоставленного Западом оружия для нанесения ударов по законным военным целям в РФ — территории, от которой теперь зависят российские силы для проведения своих наступательных операций на севере Харьковской области», — говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что только недавно в Британии «дали добро» Украине использовать предоставленное оружие для ударов по целям в РФ. Однако эксперты называют этот шаг недостаточным.

Потери врага на утро 13 мая

ВСУ за сутки ликвидировали 1740 российских оккупантов.

Потери техники: