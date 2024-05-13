Новости Одессы и Одесской области

Война, день 810-й: враг штурмует на Харьковском направлении, неся огромные потери

Война, день 810-й: враг штурмует на Харьковском направлении, неся огромные потери

Полномасштабная война россии против Украины продолжается восемьсот десятый день. На Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной, ведутся бои за Волчанск. При этом Силы обороны за сутки уничтожили рекордное количество оккупантов.

Тяжелые бои под Харьковом

По данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении ведутся боевые действия на направлениях Пыльная — Лукьянцы, Пыльная — Глубокое, Пыльная — Олейниково, Муром — Бугруватка.

Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья — Глубокое, Олейниково — Глубокое, Олейниково — Лукьянцы, Муром — Старица, Плетеневка — Тихое.

В течение суток на этих направлениях враг совершил 22 штурмовые действия, из них 14 — еще продолжаются.

Ведутся бои за пограничный город Волчанск. Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с собственными потерями. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов.

В настоящее время враг имеет тактический успех.

Спланированы мероприятия по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону. Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации.

«В ходе определения задач войскам, одним из главных приоритетов является сохранение жизни наших воинов», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в сложившейся в Харьковской области ситуации во многом виноват Запад.

«Российские войска пожинают плоды долгосрочного ограничения Украины в использовании предоставленного Западом оружия для нанесения ударов по законным военным целям в РФ — территории, от которой теперь зависят российские силы для проведения своих наступательных операций на севере Харьковской области», — говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что только недавно в Британии «дали добро» Украине использовать предоставленное оружие для ударов по целям в РФ. Однако эксперты называют этот шаг недостаточным.

Потери врага на утро 13 мая

ВСУ за сутки ликвидировали 1740 российских оккупантов.

Потери техники:

  • танки – 31,
  • боевые бронированные машины ‒ 42,
  • артиллерийские системы — 15,
  • РСЗО – 4,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 26,
  • автомобильная техника – 59.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Стать мамой во время войны: история одесситки, которая решилась и не пожалела
    Стать мамой во время войны: история одесситки, которая решилась и не пожалела

    День матери в 2024 году выпадает на 12 мая. Их вклад в наши жизни трудно переоценить. Они рожают, воспитывают, любят. Несмотря на все и даже вопреки войне. Мы расскажем историю одесситки, которая не планировала материнство в такое сложное время. Но не пожалела, что привела в мир сына.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Мама воина, одетая в черное: как найти силы жить и сражаться? (видео)
    Мама воина, одетая в черное: как найти силы жить и сражаться? (видео)

    Уже девять месяцев каждую субботу на площади возле мэрии Одессы встречаются те, кому не безразлична судьба защитников Украины. Это родные воинов, выходящих на одиночный мирный пикет «Кофе на Думской». Ко Дню матери «Одесская жизнь» пообщалась с теми, кто с первых дней регулярно приходит на Думскую площадь – с матерями Героев на щите, чтобы узнать, почему они это делают?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Война, день 809: обстановка на Харьковщине остается напряженной
    Война, день 809: обстановка на Харьковщине остается напряженной

    Сегодня, 12 мая 2024 года, начались восемьсот девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. Коротко об основных событиях за прошедшие сутки – в сводке «Одесской жизни».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одессу атаковали авиаракетой: что известно
    Одессу атаковали авиаракетой: что известно

    Сегодняшним субботним днем, 11 мая 2024 года рашисты снова атаковали Одессу, выпустив в сторону города авиационную ракету.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Война, день 808: есть ли у россиян шанс взять Харьков?
    Война, день 808: есть ли у россиян шанс взять Харьков?

    Сегодня, в субботу, 11 мая 2024 года, начались восемьсот восьмые сутки с начала подномасштабной войны путинских рашистов против Украины. Враг несет существенные потери, но при этом продолжает тактику террора мирного населения и, к тому же, предпринимает попытки «освободить» Харьков. Но есть ли у рашистов хоть какой-то шанс это сделать? А еще у рашистов стало одной нефтебазой меньше. Больше подробностей – в нашей сводке.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua