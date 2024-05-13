Война, день 810-й: враг штурмует на Харьковском направлении, неся огромные потери

Полномасштабная война россии против Украины продолжается восемьсот десятый день. На Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной, ведутся бои за Волчанск. При этом Силы обороны за сутки уничтожили рекордное количество оккупантов.
Тяжелые бои под Харьковом
По данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении ведутся боевые действия на направлениях Пыльная — Лукьянцы, Пыльная — Глубокое, Пыльная — Олейниково, Муром — Бугруватка.
Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья — Глубокое, Олейниково — Глубокое, Олейниково — Лукьянцы, Муром — Старица, Плетеневка — Тихое.
В течение суток на этих направлениях враг совершил 22 штурмовые действия, из них 14 — еще продолжаются.
Ведутся бои за пограничный город Волчанск. Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с собственными потерями. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов.
В настоящее время враг имеет тактический успех.
Спланированы мероприятия по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону. Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации.
«В ходе определения задач войскам, одним из главных приоритетов является сохранение жизни наших воинов», — говорится в сообщении.
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в сложившейся в Харьковской области ситуации во многом виноват Запад.
«Российские войска пожинают плоды долгосрочного ограничения Украины в использовании предоставленного Западом оружия для нанесения ударов по законным военным целям в РФ — территории, от которой теперь зависят российские силы для проведения своих наступательных операций на севере Харьковской области», — говорится в сообщении.
Аналитики добавляют, что только недавно в Британии «дали добро» Украине использовать предоставленное оружие для ударов по целям в РФ. Однако эксперты называют этот шаг недостаточным.
Потери врага на утро 13 мая
ВСУ за сутки ликвидировали 1740 российских оккупантов.
Потери техники:
- танки – 31,
- боевые бронированные машины ‒ 42,
- артиллерийские системы — 15,
- РСЗО – 4,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 26,
- автомобильная техника – 59.