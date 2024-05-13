Війна, день 810-й: ворог штурмує на Харківському напрямку, зазнаючи величезних втрат

Тяжкі бої під Харковом

За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку ведуться бойові дії на напрямках Пильна – Лук’янці, Пильна – Глибоке, Пильна – Олійникове, Муром – Бугруватка.

Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стріляччі – Глибоке, Олійникове – Глибоке, Олійникове – Лук’янці, Муром – Стариця, Плетенівка – Тихе.

Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, з них 14 ще тривають.

Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів і не зважає на власні втрати. Лише вбитими на цьому напрямі російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів.

Нині ворог має тактичний успіх.

Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився у нашу оборону. Продовжується розгортання резервів для стабілізації ситуації.

“Під час визначення завдань військам, одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів”, – йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), у ситуації, що склалася в Харківській області, багато в чому винен Захід.

“Російські війська пожинають плоди довгострокового обмеження України у використанні наданої Заходом зброї для завдання ударів по законних військових цілях у РФ – території, від якої тепер залежать російські сили для проведення своїх наступальних операцій на півночі Харківської області”, – йдеться в повідомленні.

Аналітики додають, що лише нещодавно в Британії “дали добро” Україні використати надану зброю для ударів по цілях у РФ. Проте експерти називають цей крок недостатнім.

Втрати ворога на ранок 13 травня

ЗСУ за добу ліквідували 1740 російських окупантів.

Втрати техніки: