Війна, день 810-й: ворог штурмує на Харківському напрямку, зазнаючи величезних втрат

Полномасштабная война россии против Украины продолжается восемьсот десятый день. На Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной, ведутся бои за Волчанск. При этом Силы обороны за сутки уничтожили рекордное количество оккупантов.
Тяжкі бої під Харковом
За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку ведуться бойові дії на напрямках Пильна – Лук’янці, Пильна – Глибоке, Пильна – Олійникове, Муром – Бугруватка.
Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стріляччі – Глибоке, Олійникове – Глибоке, Олійникове – Лук’янці, Муром – Стариця, Плетенівка – Тихе.
Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, з них 14 ще тривають.
Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів і не зважає на власні втрати. Лише вбитими на цьому напрямі російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів.
Нині ворог має тактичний успіх.
Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився у нашу оборону. Продовжується розгортання резервів для стабілізації ситуації.
“Під час визначення завдань військам, одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів”, – йдеться у повідомленні.
За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), у ситуації, що склалася в Харківській області, багато в чому винен Захід.
“Російські війська пожинають плоди довгострокового обмеження України у використанні наданої Заходом зброї для завдання ударів по законних військових цілях у РФ – території, від якої тепер залежать російські сили для проведення своїх наступальних операцій на півночі Харківської області”, – йдеться в повідомленні.
Аналітики додають, що лише нещодавно в Британії “дали добро” Україні використати надану зброю для ударів по цілях у РФ. Проте експерти називають цей крок недостатнім.
Втрати ворога на ранок 13 травня
ЗСУ за добу ліквідували 1740 російських окупантів.
Втрати техніки:
- танки – 31,
- бойові броньовані машини ‒ 42,
- артилерійські системи – 15,
- РСЗВ – 4,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 26,
- автомобільна техніка – 59.