Война, день 805-й: враг массированно атаковал Украину ракетами и дронами

Воздушный бой 8 мая: куда целился враг

Российские войска в ночь на 8 мая массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Ракетная атака длилась 2 часа, а атака дронов-камикадзе Shahed примерно 5 часов.

В общей сложности враг применил 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник. По данным Воздушных сил удалось сбить все «Калибры» и авиаракеты.

В результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей:

33 крылатых ракеты Х-101/Х-555;

4 крылатых ракеты «Калибр»;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

20 ударных «шахедов».

«Укрэнерго» заявляет, что были удары по энергетике Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Полтавской областях. Есть повреждения объектов генерации.

Также в компании заявили, что был прилет по объекту энергетики в «одном из центральных регионов».

В Киевской области (Броварский район) был прилет по объекту гражданской инфраструктуры, пострадали два человека, заявил глава Броваров.

В то же время глава Киевской области заявил, что прилетов по объектам нет, но было падение обломков в четырех местах. Повреждены электросети.

В Кировоградской области поврежден объект критической инфраструктуры Александрийского района. Травмирован ребенок 8-ми лет. Разрушения претерпели 13 частных домов.

Во Львовской области было в очередной раз атаковано подземное газовое хранилище в Стрыйском районе, сообщает глава ОВА Козицкий. Министр энергетики Галущенко подтвердил, что в этом регионе также был атакован объект энергетики.

Ситуация на фронте на утро 8 мая

За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения. В общем, враг нанес 1 ракетный и 47 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по самоходному миномету 2С4 “Тюльпан”, пункту управления, 1 составу ГСМ и 5 районам сосредоточения личного состава противника.

В Черном море сейчас 2 вражеских корабля, среди которых 2 — носители крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 12 ракет.

Потери врага на утро 8 мая

С начала полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла около 477 430 своих военных, за минувшие сутки — 970.

Также российская армия потеряла: