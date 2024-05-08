Війна, день 805-й: ворог масовано атакував Україну ракетами та дронами

Повітряний бій 8 травня: куди цілився ворог

Російські війська в ніч на 8 травня масовано атакували Україну ракетами і дронами. Ракетна атака тривала 2 години, а атака дронів-камікадзе Shahed приблизно 5 годин.

Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет і 21 ударний безпілотник. За даними Повітряних сил вдалося збити всі «Калібри» та авіаракети.

У результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети «Калібр»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

20 ударних «шахедів».

«Укренерго» заявляє, що були удари по енергетиці Вінницької, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської та Полтавської областей. Є пошкодження об’єктів генерації.

Також у компанії заявили, що був приліт по об’єкту енергетики в «одному з центральних регіонів».

У Київській області (Броварський район) був приліт по об’єкту цивільної інфраструктури, постраждали двоє людей, заявив голова Броварів.

Водночас голова Київської області заявив, що прильотів по об’єктах немає, але було падіння уламків у чотирьох місцях. Пошкоджено електромережі.

У Кіровоградській області пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури Олександрійського району. Травмовано дитину 8-ми років. Руйнувань зазнали 13 приватних будинків.

У Львівській області вкотре атакували підземне газове сховище у Стрийському районі, повідомляє голова ОВА Козицький. Міністр енергетики Галущенко підтвердив, що в цьому регіоні також було атаковано об’єкт енергетики.

Ситуація на фронті на ранок 8 травня

За минулу добу відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 47 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Упродовж доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 «Тюльпан», пункту управління, 1 складу ПММ та 5 районам зосередження особового складу противника.

У Чорному морі зараз 2 ворожі кораблі, серед яких 2 – носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

Втрати ворога на ранок 8 травня

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила близько 477 430 своїх військових, за минулу добу – 970.

Також російська армія втратила: