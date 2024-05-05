Война, день 802: оккупанты обстреляли Харьков, но лишились самолета

В ночь на Пасху сбили 23 «шахеда»

В ночь на Пасху, 5 мая 2024 года, российские оккупанты атаковали с северного и южного направлений 24 ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed-131/136».

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожены 23 ударных БпЛА в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.

В ночь на Пасху рашисты обстреляли жилой сектор в Харькове

А в Харькове этой ночью рашисты обстреляли жилой сектор, в результате пять человек ранено, из них один ребенок.

Фото последствий публикует ГСЧС.

Оккупанты лишились штурмовика Су-25

По данным Генштаба ВСУ, за сутки произошло 95 боевых столкновений. В целом враг нанес 5 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления, 3 зенитно-ракетным комплексам и 1 составу боеприпасов противника. ПВО уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции и еще по 1 важному объекту противника.

Кроме того, украинские военные из 110 отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Россияне продвинулись под Авдеевкой: названа причина

В американском Институте изучения войны (ISW) назвали возможную причину значительного продвижения оккупантов под Авдеевкой.

По данным ISW, рашисты совершили значительное тактическое продвижение на северо-запад от Авдеевки вблизи Архангельского в ночь с 3 на 4 мая. Аналитики отмечают, что, возможно, это произошло после решения украинской стороны отойти из этого района 3 мая.

«Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 4 мая, показывают, что российские войска продвинулись на восточных окраинах Архангельского. ISW оценивает, что захват россией Архангельского также свидетельствует о том, что российские силы, вероятно, контролируют Керамик и Новокалиново (оба к юго-востоку от Архангельского)», – отметили в ISW.

Украина готовит новое контрнаступление?

В то же время, как отмечает издание Financial Times, Украина после получения помощи от США будет стремиться провести новое контрнаступление в 2025 году.

Издание ссылается на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который считает, что в ближайший период оккупанты все же будут иметь определенные успехи несмотря на новый пакет помощи, так как «нельзя мгновенно переключить выключатель».

Несмотря на это, с новой помощью у Киева будет возможность обороняться и делать все, чтобы Украина выстояла против российского нападения в течение 2024 года. Указывая на сценарий войны на следующий год, Салливан отметил, что Украина намерена двигаться вперед, чтобы вернуть обратно захваченные оккупантами территории.

Потери врага на утро 5 мая

По информации Генштаба, за сутки ВСУ ликвидировали 860 оккупантов.

Потери техники таковы: