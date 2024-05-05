Війна, день 802: окупанти обстріляли Харків, але втратили літак

У ніч на Великдень збили 23 «шахеди»

У ніч на Великдень, 5 травня 2024 року, російські окупанти атакували з північного та південного напрямків 24 ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed-131/136».

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Внаслідок бойової роботи знищено 23 ударні БпЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

У ніч на Великдень рашисти обстріляли житловий сектор у Харкові

А у Харкові цієї ночі рашисти обстріляли житловий сектор, в результаті п’ятеро людей поранено, із них одна дитина.

Фото наслідків публікує ДСНС.

Окупанти втратили штурмовик Су-25

За даними Генштабу ЗСУ, за добу сталося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районам зосередження особового складу, 3 пунктам управління, 3 зенітно-ракетним комплексам та 1 складу боєприпасів противника. ППО знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 1 станції радіолокації і ще по 1 важливому об’єкту противника.

Крім того, українські військові зі 110 окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Росіяни просунулися під Авдіївкою: названо причину

В американському Інституті вивчення війни (ISW) назвали можливу причину значного просування окупантів під Авдіївкою.

За даними ISW, рашисти здійснили значний тактичний поступ на північний захід від Авдіївки поблизу Архангельського в ніч з 3 на 4 травня. Аналітики зазначають, що можливо це сталося після рішення української сторони відійти з цього району 3 травня.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 4 травня, показують, що російські війська просунулися на східних околицях Архангельського. ISW оцінює, що захоплення росією Архангельського також свідчить про те, що російські сили, ймовірно, контролюють Керамік і Новокалинове (обидва на південний схід від Архангельського)», – зазначили в ISW.

Україна готує новий контрнаступ?

Водночас, як зазначає видання Financial Times, Україна після отримання допомоги від США прагнутиме провести новий контрнаступ у 2025 році.

Видання посилається на радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, який вважає, що в найближчий період окупанти все ж таки матимуть певні успіхи, незважаючи на новий пакет допомоги, оскільки «не можна миттєво переключити вимикач».

Незважаючи на це, з новою допомогою Київ матиме можливість оборонятися і робити все, щоб Україна вистояла проти російського нападу протягом 2024 року. Вказуючи на сценарій війни наступного року, Салліван зазначив, що Україна має намір рухатися вперед, щоб повернути назад захоплені окупантами території.

Втрати ворога на ранок 5 травня

За інформацією Генштабу, за добу ЗСУ ліквідували 860 окупантів.

Втрати техніки такі: