Война, день 800-й: ситуация на поле боя обострилась, новые заявления Макрона

Макрон назвал условия, при которых отправит войска в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что не изменил свое мнение о введении западных войск в Украину, и считает такой подход правильным. По его словам, в случае прорыва линии фронта россиянами и запроса Украины стоит об этом задуматься. Об этом Макрон заявил в интервью The Economist.

На вопрос интервьюера о том, держится ли президент Франции дальше своих слов о возможности ввода войск союзников в Украину, Макрон ответил утвердительно:

«Как я и сказал, я ничего не исключаю, потому что мы имеем дело с тем, кто ничего не исключает. Мы, несомненно, проявили чрезмерную нерешительность, очерчивая границы нашей реакции тому, у кого уже нет «красных линий» и кто является агрессором».

Он настаивает, что непредоставление противнику полного понимания, каких действий можно ожидать или точно не стоит ожидать, также является инструментом сдерживания.

«В противном случае мы ослабляем сами себя, а это и есть «рамка», в которой мы действовали до сих пор. И на самом деле многие страны в последующие недели сказали, что поняли наш подход, согласились с нашей позицией и что она правильная», — добавил президент Франции.

Макрон отметил, что Франция в недавней истории имела опыт военных интервенций, в частности в Африке для противодействия терроризму — на запрос соответствующих суверенных государств.

«Если бы русские прорвали фронт и если бы была просьба Украины — а сейчас это не так — мы бы легитимно задали себе такой вопрос. Поэтому я думаю, что исключать такой сценарий — это бы означало, что мы не выучили уроки последних двух лет», — сказал политик.

О ситуации на фронте на утро 3 мая 2024

За прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновения. В общем, враг нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В ВСУ подтвердили, что оккупационным войскам удалось прорваться в Очеретино на Авдеевском направлении и закрепиться там. На штурм Очеретино россия бросила четыре бригады. Однако Силы обороны ввели дополнительные резервы для стабилизации ситуации. Одна часть населенного пункта, находящаяся под контролем врага, находится под огневым контролем украинских вооруженных сил.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 средству ПВО, 2 артиллерийским системам и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Потери врага на утро 3 мая 2024

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли около 472 140 человек личного состава и 7354 танков.

За сутки украинские защитники уничтожили: