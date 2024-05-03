Війна, день 800-й: ситуація на полі бою загострилася, нові заяви Макрона

Макрон назвав умови, за яких відправить війська в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що не змінив своєї думки щодо введення західних військ в Україну, і вважає такий підхід правильним. За його словами, у разі прориву лінії фронту росіянами та запиту України варто про це замислитись. Про це Макрон заявив в інтерв’ю The Economist.

На запитання інтерв’юера про те, чи президент Франції тримається далі своїх слів про можливість введення військ союзників в Україну, Макрон відповів ствердно:

“Як я і сказав, я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає. Ми, поза сумнівом, виявили надмірну нерішучість, окреслюючи межі нашої реакції тому, хто вже не має “червоних ліній” і хто є агресором”. “.

Він наполягає, що ненадання противнику повного розуміння, яких дій можна очікувати або точно не варто очікувати, також є інструментом стримування.

“Інакше ми послаблюємо самі себе, а це і є “рамка”, в якій ми діяли досі. І насправді багато країн у наступні тижні сказали, що зрозуміли наш підхід, погодилися з нашою позицією і що вона правильна” , – додав президент Франції.

Макрон зазначив, що Франція у недавній історії мала досвід військових інтервенцій, зокрема в Африці для протидії тероризму – на запит відповідних суверенних держав.

“Якби росіяни прорвали фронт і якби було прохання України – а зараз це не так – ми б легітимно поставили собі таке питання. Тому я думаю, що виключати такий сценарій – це означало б, що ми не вивчили уроки останніх двох років”, – сказав політик.

Про ситуацію на фронті на ранок 3 травня 2024

Минулої доби сталося 134 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктів.

У ЗСУ підтвердили, що окупаційним військам вдалося прорватися в Очеретине на Авдіївському напрямку та закріпитися там. На штурм Очеретиного росія кинула чотири бригади. Однак Сили оборони ввели додаткові резерви для стабілізації ситуації. Одна частина населеного пункту під контролем ворога знаходиться під вогневим контролем українських збройних сил.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районам зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 2 складах боєприпасів, 1 засобу ППО, 2 артилерійським системам та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Втрати ворога на ранок 3 травня 2024

З початку вторгнення в Україну російські війська втратили близько 472 140 осіб особового складу та 7354 танків.

За добу українські захисники знищили: