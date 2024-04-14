Война, день 781: минус 10 «шахедов» и почти 900 оккупантов

Итоги ночной атаки и ситуация на фронте

По информации Воздушных сил, в ночь на 14 апреля российские оккупанты атаковали 10-ю ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed-131/136» из Курской области рф, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из оккупированной Донетчины.

Все «шахеды» сбиты на Харьковщине зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины.

По информации Генштаба ВСУ, на фронте произошло 76 боевых столкновений. В целом враг нанес 1 ракетный и 109 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), российская оккупационная армия ведет оперативные действия по крайней мере на трех направлениях, не имеющих общей стратегической цели. Это дает врагу возможность добиться тактических успехов в одном из секторов по их выбору.

В то же время, силам обороны придется прилагать еще больше усилий для защиты от этих российских атак, если США будут откладывать с оказанием военной помощи.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 2 наземным станциям управления БпЛА и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава и 2 средствам противовоздушной обороны противника.

Потери врага на утро 14 апреля 2024

За прошедшие сутки ликвидировано 890 оккупантов. Общий счет составил 453 650.

Статистика потерь техники за минувшие сутки следующая: