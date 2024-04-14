Війна, день 781: мінус 10 «шахедів» та майже 900 окупантів

Підсумки нічної атаки та ситуація на фронті

За інформацією Повітряних сил, у ніч на 14 квітня російські окупанти атакували 10-ма ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed-131/136» з Курської області рф, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донетчини.

Усі «шахеди» збиті на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на фронті сталося 76 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 109 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), російська окупаційна армія веде оперативні дії принаймні на трьох напрямках, які не мають спільної стратегічної мети. Це дає ворогові можливість досягти тактичних успіхів в одному із секторів на їх вибір.

У той же час, силам оборони доведеться докладати ще більших зусиль для захисту від цих російських атак, якщо США відкладатимуть військову допомогу.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 наземним станціям управління БпЛА та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 2 районах зосередження особового складу та 2 засобам протиповітряної оборони противника.

Втрати ворога на ранок 14 квітня 2024

Минулої доби ліквідовано 890 окупантів. Загальний рахунок становив 453 650.

Статистика втрат техніки за минулу добу: