Війна, день 771-й: у Харкові загинули рятувальники, які прибули на місце прильоту “шахедів”

Удар “шахедами” по житлових будинках Харкова

Сьогодні вночі ворог масовано атакував Харків “шахедами”. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар дронів припав на житлові будинки в густонаселеному районі міста.

У МВС України повідомили, що рятувальники, які прибули за викликом на одну з адрес, зазнали повторного удару безпілотниками. Унаслідок удару на місці загинуло троє рятувальників.

Ще один дрон влучив по багатоповерхівці за кілька кварталів – там загинула жінка.

Пошкоджень зазнали житлові будинки за різними адресами, виникли пожежі. На місцях прильотів працюють усі екстрені та комунальні служби, а також волонтери.

Загалом у ніч на 4 квітня протиповітряна оборона України знищила 11 із 20 запущених ворожих дронів, повідомив у ранковому зведенні Генштаб.

Про ситуацію на фронті на ранок 4 квітня

Після захоплення Авдіївки і відтіснення ЗСУ на захід від міста, ворог зосередив свої зусилля на лінії Бердичі – Орлівка – Тоненьке.

У бій кидаються великі механізовані з’єднання з десятками танків, які, незважаючи на втрати, поступово розширюють російську зону контролю в напрямку зазначених сіл.

Інститут вивчення війни (ISW) пише, що російські війська помічені на південній околиці Семенівки і просунулися на захід від Тоненького, у бік Уманського. Розширення “сірої зони” в цьому напрямку зафіксував і український військовий паблік Deep State.

Минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень, ворог завдав 6 ракетних і 85 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 артилерійській системі, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ, 1 пункту управління БпЛА та 1 іншому важливому об’єкту противника.

Інші ключові висновки ISW

Українські джерела продовжують наголошувати на тому, що поетапне та відкладене надходження нових західних систем до України дасть змогу російським силам адаптуватися до ймовірних операційних переваг, які ці системи нададуть українським силам, і компенсувати їх.

Міністерство оборони росії заявило, що напад на “Крокус Сіті Хол” викликав значне збільшення кількості російських претендентів на службу за контрактом на тлі повідомлень про спроби росії збільшити формування збройних сил цієї весни.

Глава Республіки Татарстан Рустам Мінніханов попередив, що російські компанії та місцева влада повинні захищатися від ударів українських безпілотників і не покладатися на російську протиповітряну оборону після українських ударів 2 квітня по російському військовому виробництву і нафтопереробній інфраструктурі в Татарстані.

Втрати окупантів на ранок 4 квітня

ЗСУ за добу ліквідували: