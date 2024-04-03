Война, день 770-й: дальнобойный налет украинских беспилотников поразил одну из новейших российских НПЗ

Украина атаковала один из крупнейших и новейших российских НПЗ

Вчера, 2 апреля, Украина нанесла удар беспилотником по одному из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов «Танеко» в 1300 км от линии фронта. В результате атаки была повреждена установка, которая перерабатывает около 155 000 баррелей сырой нефти в день.

Удар стал по-настоящему шокирующим, потому что в российском командовании были уверены, что так далеко, аж до Татарстана, украинские беспилотные летательные аппараты долететь никак не могут, для этого необходима уже как минимум крылатая ракета. Однако, оказалось, что могут.

Удары Украины по военным целям в Татарстане являются необходимой составляющей украинской кампании по использованию асимметричных средств войны и демонстрируют перелом в способности Украины поражать тыловые объекты в рф на расстоянии более 1200 км, пишет в новой сводке Института изучения войны.

Аналитики ISW подчеркивают важность ударов Украины по российскому военному производству и инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода в Татарстане, в 1200 километрах от украинской границы.

Накануне глава Минцифры Федоров заявил, что Украина в 10 раз увеличила производство дронов дальнего действия в 2024 году по сравнению с прошлым годом.

«Большинство дронов, атаковавших российские НПЗ, имеют радиус действия от 700 до 1000 км, но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1000 км», — рассказал Федоров.

О ситуации на фронте на утро 3 апреля

За прошедшие сутки произошло 75 боевых столкновений, враг нанес 2 ракетных и 78 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину четырьмя «шахедами». Все цели были уничтожены средствами ПВО.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 зенитно-ракетному комплексу и 13 районах сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 8 артиллерийским системам, 1 противотанковому средству и 1 реактивной системе залпового огня.

Потери оккупантов на утро 3 апреля

ВСУ за минувшие сутки уничтожили: