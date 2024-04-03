Війна, день 770-й: далекобійний наліт українських безпілотників вразив одну з новітніх російських НПЗ

Україна атакувала один із найбільших і новітніх російських НПЗ

Учора, 2 квітня, Україна завдала удару безпілотником по одному з найбільших російських нафтопереробних заводів “Танеко” за 1300 км від лінії фронту. Унаслідок атаки було пошкоджено установку, яка переробляє близько 155 000 барелів сирої нафти на день.

Удар став по-справжньому шокуючим, бо в російському командуванні були впевнені, що так далеко, аж до Татарстану, українські безпілотні літальні апарати долетіти аж ніяк не можуть, для цього необхідна щонайменше крилата ракета. Однак, виявилося, що можуть.

Удари України по військових цілях у Татарстані є необхідною складовою української кампанії з використання асиметричних засобів війни і демонструють перелом у здатності України вражати тилові об’єкти в росії на відстані понад 1200 км, пише в новому зведенні Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW підкреслюють важливість ударів України по російському військовому виробництву та інфраструктурі нафтопереробного заводу в Татарстані, за 1200 кілометрів від українського кордону.

Напередодні очільник Мінцифри Федоров заявив, що Україна в 10 разів збільшила виробництво дронів дальньої дії у 2024 році порівняно з минулим роком.

“Більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 км, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 км”, – розповів Федоров.

Про ситуацію на фронті на ранок 3 квітня

Минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень, ворог завдав 2 ракетних і 78 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вкотре атакували Україну чотирма “шахедами”. Усі цілі були знищені засобами ППО.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню.

Втрати окупантів на ранок 3 квітня

ЗСУ за минулу добу знищили: