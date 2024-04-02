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Война, день 769-й: дроны атаковали завод по производству «шахедов» в глубине россии

Война, день 769-й: дроны атаковали завод по производству «шахедов» в глубине россии

Война россии против Украины продолжается семьсот шестьдесят девятые сутки. Этой ночью, 2 апреля, враг снова атаковал украинскую энергетику. В россии тоже было громко — беспилотники атаковали предприятия в Татарстане, есть прилеты.

Последствия ночной атаки на украинские энергообъекты

Ночью 2 апреля враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59, а также десятью ударными беспилотниками с Крыма.

Подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено девять ударных беспилотников в пределах Днепропетровской области.

Как заявили Силы обороны юга Украины, целью ночной атаки «шахедов» была энергетика Днепропетровщины и Кировоградщины.

На Кировоградщине во время атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.

Дроны атаковали заводы в Татарстане

В россии дроны атаковали город Елабуга и его окрестности в республике Татарстан — это 1041 км от Москвы.

По информации пропагандистов, произошла атака дронов на нефтеперерабатывающий завод «Елаз-Нефтепродукт». Очевидцы заявили, что видели два БПЛА, которые залетели в особую экономическую зону Елабуга, где развернуто производство «шахедов».

Сообщают, что прилёт был по общежитию. Есть пострадавшие.

О ситуации на фронте на утро 2 апреля

За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение, враг нанес 8 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 126 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ, 1 складу боеприпасов и 1 району сосредоточения личного состава врага.

Потери оккупантов на утро 2 апреля

За минувшие сутки российская армия потеряла:

  • 780 оккупантов;
  • 12 танков;
  • 29 бронемашин;
  • 30 артиллерийских систем;
  • 22 БПЛА;
  • 1 крылатая ракета;
  • 31 транспортное средство;
  • 6 единиц спецтехники.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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