Война, день 769-й: дроны атаковали завод по производству «шахедов» в глубине россии

Война россии против Украины продолжается семьсот шестьдесят девятые сутки. Этой ночью, 2 апреля, враг снова атаковал украинскую энергетику. В россии тоже было громко — беспилотники атаковали предприятия в Татарстане, есть прилеты.
Последствия ночной атаки на украинские энергообъекты
Ночью 2 апреля враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59, а также десятью ударными беспилотниками с Крыма.
Подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено девять ударных беспилотников в пределах Днепропетровской области.
Как заявили Силы обороны юга Украины, целью ночной атаки «шахедов» была энергетика Днепропетровщины и Кировоградщины.
На Кировоградщине во время атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.
Дроны атаковали заводы в Татарстане
В россии дроны атаковали город Елабуга и его окрестности в республике Татарстан — это 1041 км от Москвы.
По информации пропагандистов, произошла атака дронов на нефтеперерабатывающий завод «Елаз-Нефтепродукт». Очевидцы заявили, что видели два БПЛА, которые залетели в особую экономическую зону Елабуга, где развернуто производство «шахедов».
Сообщают, что прилёт был по общежитию. Есть пострадавшие.
О ситуации на фронте на утро 2 апреля
За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение, враг нанес 8 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 126 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ, 1 складу боеприпасов и 1 району сосредоточения личного состава врага.
Потери оккупантов на утро 2 апреля
За минувшие сутки российская армия потеряла:
- 780 оккупантов;
- 12 танков;
- 29 бронемашин;
- 30 артиллерийских систем;
- 22 БПЛА;
- 1 крылатая ракета;
- 31 транспортное средство;
- 6 единиц спецтехники.