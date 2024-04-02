Війна, день 769-й: дрони атакували завод із виробництва “шахедів” у глибині росії

Наслідки нічної атаки на українські енергооб’єкти

Уночі 2 квітня ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59, а також десятьма ударними безпілотниками з Криму.

Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять ударних безпілотників у межах Дніпропетровської області.

Як заявили Сили оборони півдня України, метою нічної атаки “шахедів” була енергетика Дніпропетровщини та Кіровоградщини.

На Кіровоградщині під час атаки було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

Дрони атакували заводи в Татарстані

У росії дрони атакували місто Єлабуга і його околиці в республіці Татарстан – це 1041 км від Москви.

За інформацією пропагандистів, сталася атака дронів на нафтопереробний завод “Елаз-Нефтепродукт”. Очевидці заявили, що бачили два БПЛА, які залетіли в особливу економічну зону Єлабуга, де розгорнуто виробництво “шахедів”.

Повідомляють, що приліт був по гуртожитку. Є постраждалі.

Про ситуацію на фронті на ранок 2 квітня

Минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення, ворог завдав 8 ракетних і 93 авіаційних удари, здійснив 126 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціям РЕБ, 1 складу боєприпасів та 1 району зосередження особового складу ворога.

Втрати окупантів на ранок 2 квітня

За минулу добу російська армія втратила: