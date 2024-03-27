Война, день 763-й: Следующие 5-6 месяцев могут быть критическими, — The Economist

Как в ближайшие месяцы изменится ситуация на фронте: прогноз The Economist

Популярное в начале этого года мнение, что война в Украине зашла в тупик после провала летнего контрнаступления ВСУ, может оказаться слишком оптимистичным, пишет издание The Economist. ВСУ страдают от нехватки бойцов и снарядов.

Издание отмечает, что существует тревожная вероятность того, что новый мощный напор россиян в ближайшие несколько месяцев может пробить оборону ВСУ, благодаря чему российская армия может проникнуть в глубь украинской территории.

The Economist пишет, что российские оккупанты усиленно давят сразу на нескольких направлениях после захвата Авдеевки. Им удалось продвинуться на 7-10 километров к западу от города. Двигаясь вперед, захватчики пытаются не дать Украине укрепить оборонительные рубежи, но больший «толчок» прогнозируют летом.

«Следующие пять-шесть месяцев могут быть критическими», — отметил аналитик Rochan Consulting и автор сайта Ukraine Conflict Monitor Конрад Музыка.

По его мнению, приоритетами для Украины являются «живая сила, укрепления и боеприпасы». Однако в издании проинформировали, что Силы обороны страдают от «острого снарядного голода».

Сообщается, что оккупанты выпускают по всему фронту не менее пяти снарядов на каждого защитника. Сейчас в россии производятся примерно три миллиона артснарядов в год, а также получают дополнительное оружие от КНДР и Ирана. В то же время Европа должна произвести за 2024 год только 1,4 миллиона снарядов, а в следующем году — 2 миллиона.

«Лучшей перспективой для облегчения положения Украины является инициатива, над которой чешское правительство тихо работает с начала войны. Чехи рыскали по миру в поисках боеприпасов и сейчас приобрели около 800 000 снарядов», — подчеркнули журналисты.

Проблема, за которую предлагается взять на себя вину самой Украине — это мобилизация. Средний возраст украинских военных на передовой составляет 43 года. Их моральное состояние оценивается как «в целом высокое», но защитники истощены и нуждаются в ротации.

Также Украине поставили в вину задержки в строительстве оборонительных укреплений. Усиление рубежей объявили только в ноябре, и пока интегрированная система защиты только «медленно формируется». Она включает противотанковые рвы, «зубы дракона», минные поля, огневые точки и земляные укрепления для защиты пехоты.

О ситуации на фронте на утро 27 марта 2024

За прошедшие сутки на фронте произошло 67 боевых столкновений, враг нанес 5 ракетных и 74 авиационных ударов, совершил 152 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 13 «шахедов». 10 из них уничтожены Силами и средствами ПВО Украины.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления и 8 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 складу боеприпасов противника.

Потери врага на утро 27 марта

За минувшие сутки российская армия потеряла 1030 военных.

Потери техники: