Війна, день 763-й: Наступні 5-6 місяців можуть бути критичними, – The Economist

Сімсот шістдесят третю добу росія продовжує війну проти України. Ворог намагається відновити втрачені позиції та захопити нові території. Відчуваючи “снарядний голод”, українські військові дають ворогу гідну відсіч по всій лінії фронту.
Як у найближчі місяці зміниться ситуація на фронті: прогноз The Economist
Популярна на початку цього року думка, що війна в Україні зайшла в глухий кут після провалу літнього контрнаступу ЗСУ, може виявитися занадто оптимістичною, пише видання The Economist. ЗСУ потерпають від нестачі бійців і снарядів.
Видання зазначає, що існує тривожна ймовірність того, що новий потужний натиск росіян у найближчі кілька місяців може пробити оборону ЗСУ, завдяки чому російська армія може проникнути в глиб української території.
The Economist пише, що російські окупанти посилено тиснуть одразу на кількох напрямках після захоплення Авдіївки. Їм вдалося просунутися на 7-10 кілометрів на захід від міста. Рухаючись уперед, загарбники намагаються не дати Україні зміцнити оборонні рубежі, але більший “поштовх” прогнозують улітку.
“Наступні п’ять-шість місяців можуть бути критичними”, – зазначив аналітик Rochan Consulting та автор сайту Ukraine Conflict Monitor Конрад Музика.
На його думку, пріоритетами для України є “жива сила, укріплення та боєприпаси”. Однак у виданні поінформували, що Сили оборони потерпають від “гострого снарядного голоду”.
Повідомляється, що окупанти випускають по всьому фронту не менше п’яти снарядів на кожного захисника. Наразі в Росії виробляють приблизно три мільйони артснарядів на рік, а також отримують додаткову зброю від КНДР та Ірану. Водночас Європа має виробити за 2024 рік лише 1,4 мільйона снарядів, а наступного року – 2 мільйони.
“Найкращою перспективою для полегшення становища України є ініціатива, над якою чеський уряд тихо працює з початку війни. Чехи нишпорили світом у пошуках боєприпасів і зараз придбали близько 800 000 снарядів”, – наголосили журналісти.
Проблема, за яку пропонується взяти на себе провину самій Україні – це мобілізація. Середній вік українських військових на передовій становить 43 роки. Їхній моральний стан оцінюється як “загалом високий”, але захисники виснажені й потребують ротації.
Також Україні поставили в провину затримки в будівництві оборонних укріплень. Посилення рубежів оголосили тільки в листопаді, і поки що інтегрована система захисту тільки “повільно формується”. Вона включає протитанкові рови, “зуби дракона”, мінні поля, вогневі точки і земляні укріплення для захисту піхоти.
Про ситуацію на фронті на ранок 27 березня 2024 року
Минулої доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень, ворог завдав 5 ракетних і 74 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
Вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 13 “шахедів”. 10 із них знищено Силами та засобами ППО України.
Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 складу боєприпасів противника.
Втрати ворога на ранок 27 березня
За минулу добу російська армія втратила 1030 військових.
Втрати техніки:
- 11 танків;
- 9 бронемашин;
- 27 артилерійських систем;
- 1 ППО;
- 25 БПЛА;
- 1 крилата ракета;
- 41 транспортний засіб;
- 5 одиниць спецтехніки.