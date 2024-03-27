Війна, день 763-й: Наступні 5-6 місяців можуть бути критичними, – The Economist

Як у найближчі місяці зміниться ситуація на фронті: прогноз The Economist

Популярна на початку цього року думка, що війна в Україні зайшла в глухий кут після провалу літнього контрнаступу ЗСУ, може виявитися занадто оптимістичною, пише видання The Economist. ЗСУ потерпають від нестачі бійців і снарядів.

Видання зазначає, що існує тривожна ймовірність того, що новий потужний натиск росіян у найближчі кілька місяців може пробити оборону ЗСУ, завдяки чому російська армія може проникнути в глиб української території.

The Economist пише, що російські окупанти посилено тиснуть одразу на кількох напрямках після захоплення Авдіївки. Їм вдалося просунутися на 7-10 кілометрів на захід від міста. Рухаючись уперед, загарбники намагаються не дати Україні зміцнити оборонні рубежі, але більший “поштовх” прогнозують улітку.

“Наступні п’ять-шість місяців можуть бути критичними”, – зазначив аналітик Rochan Consulting та автор сайту Ukraine Conflict Monitor Конрад Музика.

На його думку, пріоритетами для України є “жива сила, укріплення та боєприпаси”. Однак у виданні поінформували, що Сили оборони потерпають від “гострого снарядного голоду”.

Повідомляється, що окупанти випускають по всьому фронту не менше п’яти снарядів на кожного захисника. Наразі в Росії виробляють приблизно три мільйони артснарядів на рік, а також отримують додаткову зброю від КНДР та Ірану. Водночас Європа має виробити за 2024 рік лише 1,4 мільйона снарядів, а наступного року – 2 мільйони.

“Найкращою перспективою для полегшення становища України є ініціатива, над якою чеський уряд тихо працює з початку війни. Чехи нишпорили світом у пошуках боєприпасів і зараз придбали близько 800 000 снарядів”, – наголосили журналісти.

Проблема, за яку пропонується взяти на себе провину самій Україні – це мобілізація. Середній вік українських військових на передовій становить 43 роки. Їхній моральний стан оцінюється як “загалом високий”, але захисники виснажені й потребують ротації.

Також Україні поставили в провину затримки в будівництві оборонних укріплень. Посилення рубежів оголосили тільки в листопаді, і поки що інтегрована система захисту тільки “повільно формується”. Вона включає протитанкові рови, “зуби дракона”, мінні поля, вогневі точки і земляні укріплення для захисту піхоти.

Про ситуацію на фронті на ранок 27 березня 2024 року

Минулої доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень, ворог завдав 5 ракетних і 74 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 13 “шахедів”. 10 із них знищено Силами та засобами ППО України.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 складу боєприпасів противника.

Втрати ворога на ранок 27 березня

За минулу добу російська армія втратила 1030 військових.

Втрати техніки: